3月15日，“守护安全 畅通消费——2021年3·15国际消费者权益日主题活动”在京举行，贝壳找房荣获“凝聚你我力量 让消费更温暖”优秀案例。

本次活动以“守护安全 畅通消费”为主题，由中国消费者协会主办，人民网承办，活动现场发布了“守护安全 畅通消费”年主题调查报告，2020年度消费维权焦点问题，2019-2020消费维权司法典型案例等，并通过“凝聚你我力量 让消费更温暖”大型公益活动优秀案例展播的方式，激发市场主体的积极性，提振消费信心，构建和谐消费新环境。

作为科技驱动的新居住服务平台，贝壳找房始终坚持以推动行业正循环为己任，引领行业自律规范建设，通过发起“安心服务承诺”体系，围绕房产交易全流程服务链条等数字化手段，构建“2020品质守护行动”，全面提升服务效率与消费服务体验。

通过推广安心服务承诺，降低消费维权成本，为全面提升消费者购房体验，贝壳找房平台发起“安心服务承诺”体系，涵盖13大类、23项承诺，囊括了从选房、看房到购房的全流程交易服务，向消费者购房过程中的各项服务痛点宣战。

将“真房源”作为贝壳找房平台的入驻标准，实现了全国全品牌100%覆盖。针对备受关注的交易佣金问题，倡导“交易不成退佣金”，即品牌居间成交的二手房买卖，如未能完成过户手续，做出此项承诺的经纪品牌不收取佣金或者全额退还已收佣金。除此之外，服务承诺还包括：房屋漏水补损失、物业欠费先垫付、过户枉跑补路费、不吃差价有必返、签前查封先垫付等内容。推出服务承诺保障卡，助力用户了解并掌握服务承诺保障权益。

2020年4月，贝壳正式发布在新房领域的“无理由退房”服务承诺，为新房购房者提供认购后无理由退房服务，提升购房者权益。以消费者利益和体验为出发点，帮助消费者做出理性的购房选择。截至2020年底，贝壳“无理由退房”承诺已覆盖全国100个城市的2500多个项目，全年累计覆盖认购单18万单，赋权消费者。

通过资金存管服务，保障交易安全，贝壳找房与多家银行合作推出的“贝壳银行资金存管服务”已经覆盖全国103城。同时针对交易环节，贝壳通过在线签约、线上贷签、资金存管、线上评估、线上公证等一系列流程，实现线上化交易闭环。从签约、贷款到房产过户、尾款放款的所有环节实现可视化、品质化，提升消费服务体验与效率。为保证消费者全流程购房体验，贝壳平台在2020年推出极速赔项目，通过提升平台赔付线上闭环管理能力，提高赔付效率，让赔付进度更透明，提升平台整体服务水平。

贝壳找房同时号召平台上的各新经纪品牌门店为社区居民提供更多便利，提供应急复印/打印、应急上网、应急饮水、应急电话、询路指引等公益服务。高考期间，贝壳找房平台上各个经纪品牌门店通过贝壳公益化身“高考休息站” 为各地考生和家长提供多项免费便民服务，项目共有超70个新经纪品牌参加，覆盖63个城市。贝壳公益项目“我来教您用手机”为社会助老提供了新思路，数千名经纪人成为志愿者，化身老年人喜欢的“小老师”， 根植社区，成为社区的好邻居。

(责编：崔元苑、吕骞)