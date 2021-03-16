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商务部：我国消费市场恢复性增长 呈现五大特征

2021年03月16日14:17 | 来源：人民网
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核心阅读：

·1-2月份，社会消费品零售总额6.97万亿元，同比增33.8%，比2019年同期增长6.4%。

·1-2月份，全国实物商品网上零售额同比增长30.6%，占社零总额比重为20.7%。

·1-2月份，餐饮收入同比增长68.9%，恢复至2019年同期约96%。

人民网北京3月16日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年以来，我国消费市场呈现恢复性增长，实现良好开局。商务部消费促进司负责人表示，1-2月份，社会消费品零售总额6.97万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长6.4%。

一是商品消费较快增长。1-2月份，商品零售额同比增长30.7%，比2019年同期增长7.7%。其中，限额以上单位通讯器材零售额比2019年同期增长20%以上，化妆品、金银珠宝、汽车零售额比2019年同期增长10%以上。春节黄金周期间，一些电商平台杀菌消毒电器、运动健身器材等绿色健康类商品销售同比增长80%以上；海南离岛免税店销售额超15亿元，比2019年春节翻了一番。

二是新型消费快速发展。为方便人民群众采购年货，商务部会同相关部门举办网上年货节（1月20日-2月18日），期间全国实现网络零售额9057.6亿元。1-2月份，全国实物商品网上零售额同比增长30.6%，占社零总额比重为20.7%。在外地工作人员与家乡亲人互寄年货特产成为时尚，1-2月份全国快递业务量同比增长1倍。

三是餐饮消费稳步恢复。广大餐饮企业在做好疫情防控基础上，丰富提升菜品，创新线上线下经营模式，努力为消费者提供安全、优质、多样的餐饮服务。1-2月份，餐饮收入同比增长68.9%，恢复至2019年同期约96%。年夜饭套餐、半成品年夜饭销售火爆，春节黄金周外卖平台年夜饭销售额同比增长近80%。

四是就地休闲消费活跃。就地过年带火本地游、周边游、短途自驾游，春节期间北京、上海等城市郊区住宿消费额同比增长2倍以上。电影市场红红火火，春节黄金周电影票房达78亿元，创下历史同期最高记录，1-2月份电影票房比2019年同期增长超7%。

五是消费价格稳中有落。1-2月份，居民消费价格同比下降0.3%，其中食品价格上涨0.7%，非食品价格下降0.5%。生猪生产逐步恢复，储备肉有序投放，猪肉价格高位回落。去年12月份以来，商务部会同相关部门组织投放中央储备猪肉14万吨；2月份猪肉价格环比下降3.1%，同比下降14.9%。

该负责人表示，今年前两个月消费市场延续去年四季度以来的回升势头，由于去年基数较低，社零总额呈现大幅增长。但受疫情影响，流通企业特别是中小微企业经营困难依然较多，居民消费仍受制约，促消费工作还需加力。随着我国疫情防控形势平稳向好，各项政策措施落地见效，预计后期消费市场总体将继续呈现恢复性增长态势。

(责编：赵竹青、高雷)

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