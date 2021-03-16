编者按：2020年是个不平凡的年份。2020年，新冠疫情席卷全球，全球经济政治不确定性增强，各行业面临全新的机遇与挑战。历经2020年的洗礼，站在全新的2021年，世界500强与行业领先企业的商业领袖们，对于自己与家庭的联系，对于所在企业及行业发展及全球化与合作共赢均有了新的理解。

今年的“CDF之声”栏目，论坛秘书处邀请参会代表们以“我的2020”为题，分享过去一年来自己与他们所领导的企业、所在行业与国家的共同经历与感受。

莫伦科夫认为，2020年是极具挑战的一年。

这些挑战包括如何让全球经济保持运转、如何满足紧迫的医疗需求、如何教育孩子、以及如何支持全球社区。

而在莫伦科夫看来，展望未来，以5G为代表的无线技术对于应对这些挑战、创造更美好未来至关重要。

莫伦科夫观察到，2020年，数字鸿沟导致的全球不均衡进一步凸显，而政策制定者和无线生态系统亟需共同解决这个问题。

“高通相信，5G的广泛应用将为我们应对当前所面临的一些巨大挑战提供解决方案。”

莫伦科夫也看到了中国市场的巨大潜力。他认为，中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要具有深远意义，而5G也是其中的关键因素之一，它将助力中国生态系统，实现万物互联，帮助构建更具韧性的社会和经济。

例如，固定无线接入（FWA）的部署能够以经济高效的方式，借助毫米波技术向学校、医院和政府等机构提供光纤般的连接速度，解决农村地区的“最后一公里”问题。

莫伦科夫和高通的同事们高兴地看到，中国在去年已经开展毫米波测试并将在今年继续推进。

“助力中国生态系统将我们每一个人连接在一起，实现万物互联，帮助我们构建更具韧性的社会和经济。”

(责编：崔元苑、吕骞)