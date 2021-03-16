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蒙牛人才培养利益联结机制助力奶业发展

2021年03月16日14:20 | 来源：人民网
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2020年，蒙牛集团通过旗下爱养牛平台开展了“奶业技术工匠专班直播系列活动”，面向全国奶业伙伴免费公益直播，为全国的牧场主和农牧民指导技术、分享经验、答疑解惑，直播一直持续至今。

截止2020年12月，开展直播课程47场，累计直播时长近70课小时，约10万名专业奶牛养殖人员从培训中汲取了营养，学到了知识，为全国近1500家牧场带去了先进的养殖技术，帮助牧场在疫情期间实现了优质化精益管理，持续降本增效，有效的解决了疫情期间农牧民在养殖经营中遇到的各类技术问题。

牛人慧直播授课。受访者供图

2021年初，爱养牛“牛人慧”直播学习培训平台向2.0版升级。升级项目以“汇聚奶业智慧、绽放牛人风采”为目标，覆盖了全国奶业生态圈，包括蒙牛合作牧场的管理技术人员以及各类相关的农牧民学员。

面对饲料原料价格呈上涨趋势，蒙牛集团又通过爱养牛“牛人慧”启动了“技术降本”行动，邀请中国农业大学教授、国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国奶业协会副会长李胜利，为全国牧场主讲解当前奶业形势下牧场养殖成本上涨应对策略。2021年2月23日，行动正式进入了第二阶段，围绕技术降本,通过“配方体检、饲料替换、牛群置换、围产改善”四个维度全面开展。

此外，爱养牛“牛人慧2.0”看到了传统畜牧业升级的重点难点：牧场环境本身较为封闭，与外界联系颇为单一，中小型牧场几乎无专人培训，学习机会也非常少，如何获取最新专业知识成为养殖人才已经是阻碍奶牛养殖业升级发展的绊脚石。

爱养牛“牛人慧2.0”的专家组经过自主开发和通盘整合打造，推出了以牧场运营管理、养牛专业技术为主的牧业创新型网络平台。整合内部认证讲师、行业权威专家、厂家技术顾问三大类专家课程资源，通过线上知识讲解+线下手把手指导的授课方式，并联合110余位牧业专家及160余位奶源内训专家，组成牧业专家师资库，搭建专家、牧场及畜牧人才交流云平台，更便捷、更专业地帮助牧场解决问题，培养各类牧业人才。平台不仅涵盖专业牧业学习课程体系，还提供最新行业资讯、人才市场招聘信息、跳蚤二手市场等牧场刚需功能，全部为用户免费开放。

未来，爱养牛“牛人慧”将定期走访牧场，了解养殖一线需求，对课程进行更新、维护，持续吸纳行业各领域专家，面向全国牧业人员和农牧民免费培训，帮助牧场切实解决实际问题，全方位降低牧场生产成本，培养牧场管理人才，提升牧场经营水平。

(责编：孙红丽、吕骞)

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