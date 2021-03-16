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工信部：严厉查处“诱导老年人下载APP”等违规行为

2021年03月16日14:37 | 来源：人民网
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工信部官网截图

人民网北京3月16日电 （赵超）据工业和信息化部网站消息，针对2021年“3.15”晚会曝光的内存优化大师、智能清理大师、超强清理大师、手机管家pro四款APP，工信部第一时间组织开展技术检测，查实其存在欺骗误导用户下载、违规处理个人信息等问题，已要求主要应用商店予以下架，并组织北京、天津、上海、广东四省市通信管理局对涉事企业主体进行调查处理。

据工信部介绍，工信部连续两年开展APP侵害用户权益专项整治行动，重点整治包括APP违规收集使用个人信息、欺骗误导用户下载在内的四方面十大类问题。截止2021年3月，共完成73万款APP的技术检测工作，连续发布12批次对外通报，责令整改3046款违规APP，下架179款拒不整改的APP。

前期专项整治行动中，针对存在欺骗误导用户下载问题的APP，责令整改300款、公开通报37款、下架3款；针对存在违规处理个人信息问题的手机管家、内存优化、垃圾清理类APP，责令整改75款、公开通报20款、下架1款。

工信部表示，高度重视互联网应用适老化工作，根据国务院《关于切实解决老年人智能技术困难实施方案》相关要求，已于2021年1月启动“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，首批指导158家老年人常用的网站和APP完成改造，针对“强制广告多、容易误导老年人”问题，要求改造后的APP版本不再设有广告插件。

下一步，工信部将始终践行以人民为中心的发展思想，进一步构建覆盖基础电信企业、各类电信业务经营者、互联网服务提供者的全行业服务监管体系，加强互联网行业监管，推动企业持续创新和改善服务质量，切实保障用户合法权益。

一是加强专项整治，突出整治群众反映强烈的问题，严厉查处各类违法违规行为，加大曝光和处置力度。

二是完善制度标准，会同相关部门尽快出台《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》，进一步完善个人信息保护标准体系，推动出台相关行业标准、国家标准。

三是加强技术手段建设，运用人工智能、大数据等新技术新手段，大幅提升全国APP技术检测平台自动化检测覆盖范围和检测深度。

四是加强行业自律，督促企业进一步强化个人信息保护红线意识，将用户权益保护作为企业发展的生命线，为广大用户营造更安全、更健康、更干净的APP应用环境。

工信部表示，将持续抓好互联网应用适老化改造落实，帮助老年人更快捷、更安全地享受智能服务。

(责编：赵超、高雷)

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