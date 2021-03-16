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易观：行业竞争升级 2020Q4花椒直播独占率保持领跑

2021年03月16日14:47 | 来源：光明网
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原标题：易观：行业竞争升级 2020Q4花椒直播独占率保持领跑

　　2020年四季度，各大直播平台增速有所放缓，视频直播行业整体进入发展的平稳期，娱乐直播逐步恢复常态化，虽然高速增长的窗口已经逐渐减弱，但用户对于主播质量、直播内容丰富度、平台活动趣味性的要求却随之提升，综合实力更强的花椒直播等头部平台，主播公会招募政策反响热烈，以直播+万物的思维，助力内容创新，使用时长领跑娱乐直播领域，活跃用户领域渗透率始终保持行业第一，季度平均用户月活稳居榜首。

　　花椒“直播+万物”助力内容创新 行业渗透率保持第一

　　2020年是直播快速增长的一年，各直播平台积极挖掘“直播+”发展潜力，打造直播+电商、直播+文旅、直播+公益、直播+教育等多样创新模式，丰富直播内容生态，“直播+万物”格局凸显，展现直播多元价值。

　　四季度，花椒直播持续尝试“直播+”模式，不断扩大在娱乐直播领域的头部平台优势，以直播+万物的思维，助力内容创新。除了传统的年度巅峰对决，花椒直播首次举办了跨年星光夜，巅峰人气主播与特色主播齐上阵，献上了一场包罗万象的精彩演出，同时利用跨年送福利活动，调动了用户的积极性，加强了平台的社交属性。

　　此外，花椒直播持续探索“直播+公益”，深入天津河西、四川德格等地，利用带货、云旅游等方式，助力消费与旅游产业扶贫。2020年共推出直播6293场，公益行动、联合公益项目直播323次，累计直播时长达55764小时，覆盖受众5374万，内容涵盖科学防疫、精准扶贫、传统文化传承等。作为娱乐直播领域的头部平台，花椒直播充分发挥了公益价值，承担了泛娱乐直播行业领军者的社会责任。

　　花椒直播Q4娱乐直播行业渗透率均保持行业第一

　　数据显示，娱乐直播市场第四季度活跃用户规模为1.18亿人，相较第三季度环比下降6.50%，在视频直播行业用户规模下降的总体趋势下，娱乐直播市场相对坚挺，保持了稳定的用户规模，花椒直播凭借丰富直播内容与优质主播资源，2020年一至四季度活跃用户娱乐直播行业渗透率均保持行业第一。

　　主播招募反响热烈 使用时长领跑娱乐直播赛道

　　本季度，花椒直播推出《优质主播招募奖励政策》，持续提高平台主播丰富度与专业度，优化主播流量变现渠道，给予优质主播热门曝光资源，现金奖励、百万资源扶持。此外，花椒直播开展语音直播新玩法，举办多类激励活动寻找优质主播，促进语音直播多元发展。

　　其中，《音为YOU你》活动面向全平台语音主播开放，名优质语音主播在活动中凸显。《巅峰人气赛》采取积分争夺战方式，创造活跃的交友月流水，筛选出近百个优质家族。《新生见面会》活动将主播扶持推向常态化，每周邀请萌新主播进行PK表演，为最终获胜主播提供流量倾斜奖励，帮助新主播快速得到用户的认识和关注。《新声夺人》活动制定语音交友新主播榜单，为高交友流水的新主播提供资源奖励，每月新增主播数提升率均达140%，激励效果明显。

　　花椒直播用户Q4平均使用时长保持领先

　　尽管四季度娱乐直播市场用户使用时长相较第三季度有所下降，但花椒直播用户第四季度平均使用时长为3988.5万小时，季度平均使用时长领域独占率高达37.8%，仍保持行业领先；日均使用时长为106.4万小时，同比增长6.72%，行业独占率达35.27%，保持行业领先地位。

　　从独立APP用户的月活角度看，娱乐直播行业内格局稳定。四季度，娱乐直播App中，花椒直播季度平均用户月活稳居榜首。

　　花椒直播Q4平均用户月活稳居榜首

　　易观分析认为，随着娱乐直播行业竞争的升级，花椒直播通过挖掘优质主播、丰富平台内容品类的方式不断扩大平台影响力。持续深耕多元化内容，推出语音直播等创新内容打造平台差异化，丰富平台社交玩法，随着娱乐消费升级趋势与5G时代的到来，花椒直播发展趋势良好。

(责编：赵超、吕骞)

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