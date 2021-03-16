人民网北京3月16日电 （记者王震）记者从财政部网站获悉，3月9日，亚洲开发银行（以下称亚行）执董会审议通过了指导未来5年对华合作的《中国国别伙伴战略（2021-2025）》，明确亚行将继续支持中国实现高质量绿色发展。未来5年，亚行对华主权贷款承诺总额70-75亿美元，非主权贷款承诺总额22.5亿美元左右。亚行对华贷款将聚焦环境可持续发展、适应和减缓气候变化、老龄化社会和卫生健康安全等三大合作领域，以促进中国体制机制改革、支持提供区域和全球公共产品并推动知识分享。亚行《中国国别伙伴战略》得到绝大多数执董会成员的积极支持和欢迎。

中国与亚行合作35年来，双方围绕贷款、知识、区域合作与一体化等领域开展了富有成效的合作，实现了互利共赢。未来，中国将继续深化同亚行的全方位合作，不断提升亚行贷款项目的创新性、示范性和附加值，并加强区域合作、双向知识合作和国际发展合作，为推动亚太地区的减贫与可持续发展事业做出贡献。

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