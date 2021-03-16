原标题：5G远程手术再迎重大突破！山东联通5G助力首次远程连台手术

3月14日，在山东联通5G团队配合下，青岛大学附属医院副院长牛海涛带领手术团队对日照市莒县人民医院开展5G远程自主原研机器人腹腔镜手术，顺利完成了肾上腺肿瘤切除术和单侧肾肿瘤切除术，成为全国首次连台、日照市首例5G远程机器人腹腔镜手术。

远程手术难度升级 超低延时保障视频流畅

此次腹腔镜手术是山东联通5G助力青岛大学附属医院开展的第五台手术，手术全程由山东联通组织技术专家团队进行网络质量保障，手术期间5G网络运行稳定，机器人控制及3D术野视频流畅，时延控制在30ms左右。

自2021年2月28日以来，山东近十个城市开始规模实施5G远程手术，涉及30名泌尿肿瘤患者的“特殊手术”项目在青岛大学附属医院正式开展。借助山东联通提供保障的5G通信技术，青岛大学附属医院副院长牛海涛带领团队已经陆续给远在临沂、潍坊、日照等地的患者进行腹腔镜手术，打造了全国最大样本的5G远程手术示范案例。

积极推进5G医疗场景应用 开启“智慧医疗”新篇章

近年来，山东联通始终致力于利用5G网络赋能医疗卫生各个领域，加速推进5G在疫情预警、院前急救、远程实时会诊、远程手术、无线监护、移动查房等环节的应用推广，帮助建设了包括医院内部网络、远程医疗专网、应急救治网络的5G智慧医疗示范网，为重大公共卫生突发事件以及医疗紧急救护提供强有力支撑。

据悉，早在去年9月，山东联通就已经通过5G技术帮助青大附院完成了世界首例原研机器人超远程腹腔镜手术。基于联通5G网络，当时手术过程中不仅实现了机器远程操控，还实现了患者体征数据实时展示、远程音视频双向高清通话、现场直播以及手术现场360°全景画面展示，有效地保证了牛海涛教授在青岛控制西秀人民医院机器人对患者手术的顺利进行。

远程系列手术不仅可以缓解异地就医难题，还可以让今后超远程5G手术在医联体之间常规开展成为可能。此次大规模的5G远程系列手术的成功完成，使得优势医疗资源得到下沉，加速医学成果的落地转换，基层医院医疗质量和服务水平得到快速提升，有效缓解了医疗资源分布不均的现状，提升基层医疗水平，为行业与患者带来更多有益价值。

(责编：赵超、吕骞)