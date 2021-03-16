人民网3月16日电 （杨曦）今日，中国—联合国统计能力开发信托基金协议签署仪式在京成功举办，中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆、联合国副秘书长刘振民出席仪式并致辞。仪式上，宁吉喆和刘振民分别代表中华人民共和国政府和联合国签署了第三期《中华人民共和国政府和联合国关于技术合作信托基金的协议》。

图为签署仪式现场。茹晶 摄

据了解，中国政府和联合国于2009年开始实施“中国及其他发展中国家统计能力开发”项目。截至目前，该项目共举办34期国际培训班、研讨班、会议和论坛，培训了81个国家和地区，以及26个国际组织的2900余名统计工作者。此次签署的第三期信托基金项目的执行期限为2021—2025年，旨在通过技术培训、专家咨询、专题研讨等方式，不断优化国家统计体系、扩大现代技术在统计工作中的应用范围、更好服务统计用户，为南南合作提供经验分享平台，提升中国及其他发展中国家的统计能力，特别是收集、加工、整理、分析和发布统计数据的能力。

宁吉喆介绍，过去十几年，第一期、第二期中国—联合国统计能力开发项目的合作成果显著。未来五年中国政府和联合国在统计领域合作大有可为。第三期项目的进一步实施，重点放在全球可持续发展目标统计监测、统计法治体系、统计标准体系等方面，这将有效促进统计生产能力和服务能力的全面提升，更好地满足政府和社会各界不断增长的统计数据需求，为深化国际统计合作交流提供更加便利的条件，为推动国际统计能力建设奠定更加坚实的基础，并为中国国家统计局与联合国统计司务实合作创造更加广阔的空间。

刘振民在仪式上充分肯定了信托基金项目十二年来的合作成果，高度赞赏了中国国家统计局为信托基金项目实施和推进所作的努力。他表示，持续实施信托基金项目非常重要，联合国方面将在信托基金框架下，继续深化与中国国家统计局在联合国大数据全球平台中国区域中心建设等领域的交流与合作，广泛汇聚数据领域合作伙伴，探索改进数据生产运行方式，共同应对全球统计面临的新问题、新挑战，促进全球统计事业的发展与繁荣。

宁吉喆指出，中国和联合国依托信托基金项目，在促进国际通行统计规则应用、推广国际先进统计方法技术、提升发展中国家统计能力等方面开展了有益探索和实践，取得了丰硕成果。2020年，在双方共同努力下，联合国大数据全球平台中国区域中心正式落户杭州，揭开了中国政府与联合国在统计领域合作的新篇章。

“当今世界正处于百年未有之大变局，新冠肺炎疫情蔓延和全球经济衰退带来严峻挑战，多边主义、自由贸易、人文交流在挑战中继续前行，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。中国国家统计局愿继续秉持共商共建共享的合作宗旨，与联合国和世界各国统计工作者一起努力，用好统计信托基金项目等平台，深化统计领域合作交流，弘扬科学求实的统计精神，传播先进适用的统计理念，大力推进统计信息化、网络化、数字化、智能化建设，持续提高统计能力和水平，促进世界均衡可持续发展，为人类社会稳定发展和繁荣作出新的积极贡献。”宁吉喆说。

中国国家统计局副局长鲜祖德主持仪式并致欢迎词。中国国家统计局副局长毛有丰、总经济师毛盛勇出席仪式。联合国统计司司长斯特芬?施万斯特等联合国官员通过视频参加仪式。

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