陈蕊

原标题：AI业务全面爆发获市场追捧 百度近日孖展暂录440亿港元

北京时间3月16日,百度招股进入白热化阶段,孖展金额呈现快速攀升态势。

公开资料显示,截止3月16日15时,百度孖展暂录440亿港元,超额认购31.5倍,其中富途孖展133亿,耀才63亿,辉立57亿,华泰国际、海通国际等也均录得大额孖展。

百度AI业务的稳步发展以及未来的上涨空间是此番市场追捧百度的重要原因。回顾百度三大业务的发展,以及AI芯片、造车等新兴业务的落地,可以明显感受到百度的AI正在提速,逐渐成为百度营收的第二增长曲线。

首先在百度智能云方面,在智能化浪潮下,百度智能云凭借着“云智一体”的差异化优势,已经进入了快速增长轨道。IDC的报告显示,百度智能云已连续三次在AI Cloud市场排名第一。与此同时,在产业智能化浪潮的推动下,百度智能云不断与不同地方政府机构合作,助力地方新基建的同时,也加快了自身的商业化进程。

同时,百度自动驾驶Apollo发展也进入快车道。数据显示,截止截至2020年12月31日,Apollo累计测试里程达430万英里,且在中国累计获得测试牌照已达199张。目前,百度已与10家领先汽车制造商签署战略协议,通过Apollo自动驾驶服务(包括百度高精地图及自主泊车服务)为其乘用车赋能。

麦肯锡公布的数据显示,到2030年,自动驾驶汽车总销售额将达到2300亿美元,基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到2600亿美元。可以说,凭借着领先的技术优势,百度已经切入了一片新的蓝海。

小度助手“破圈”战略成效显著。百度官方公布的数据显示,去年12月,小度助手月语音交互总次数达62亿次,小度助手第一方硬件设备月语音交互次数达37亿次,比去年同期增长66%。

事实上,除了智能云、自动驾驶、小度等业务全面开花之外,百度的AI芯片以及造车等新兴业务也迎来全新的进展。

此前,百度旗下的智能汽车公司集度汽车也已经完成注册,在百度先进自动驾驶技术的加持下,集度汽车未来有巨大的增长潜力。尤其是在中国新能源汽车的强劲需求下,一旦集度汽车成功落地,百度将迎来更大增长空间。

而AI芯片——百度昆仑则于近日刚刚完成融资。据报道,百度昆仑芯片业务完成独立融资,由中信产业基金牵头,估值约为20亿美元,百度在最新回应中也确认了该消息。同时,预计百度昆仑2将于今年上半年完成量产。

百度AI业务的全面爆发再次让国际投行们感受到了AI广阔的商业化前景,也进一步提振了其对于百度的信心。富途统计的数据显示,在25家国际投行中,有21家给予百度“买入”“增持”“跑赢大盘”等评级,目标价大多介于300-400美元之间,中位数为374美元。中泰国际认为,云计算及智能驾驶等创新业务成为百度未来增长引擎。

值得一提的是,百度此次二次上市所募集的资金大部分将用于科技研发,推动AI业务商业化。业内人士分析,在新资金的注入下,无论是智能云、智能驾驶,还是AI芯片等AI业务都将迎来全新的发展,商业化进程也将进一步提速。

据媒体报道,百度将于3月23日正式登陆港交所,而一旦上市成功,或将引发新一轮价值重估。

(责编：赵超、吕骞)