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献礼建党一百周年 中国劳动学会启动“党与劳动发展”主题征文

2021年03月16日17:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （记者任妍）今年是中国共产党成立100周年。近日，记者从中国劳动学会获悉，为了回顾总结党领导我国劳动发展的历史成就，探索研究新时代、新阶段党对劳动发展的新主张、新理论、新政策和新变化，中国劳动学会拟于2021年6月召开“党与劳动发展高端研讨会”（高峰论坛），并于近日开展论文（案例）征集活动。

据悉，此次活动由中国劳动学会联合中国劳动和社会保障科学研究院、中国劳动关系学院、中国人民大学劳动人事学院、首都经济贸易大学劳动经济学院、劳动经济学会等单位共同举办，届时将邀请我国劳动领域权威专家、著名企业和劳动“一线”代表及优秀作者代表与会交流研讨。

中国劳动学会透露，征文活动将围绕“党与劳动发展”这一主题，从党在不同历史时期对劳动工作的领导，特别是进入新时代以来，党对劳动就业、职工社保、工资收入、劳动关系、技能人才和劳动者权益维护、防疫与复工等各方面的创新主张、创新研究，创新实践，党和国家及地方制定劳动政策的过程与特色，企业用人单位贯彻落实党和国家劳动政策新鲜经验与感人故事等方面，征集相关论文和典型案例，包括个人口述史。

本次征文分成学术论文和典型案例两种形式，学术论文为原创论文，典型案例为单位和个人的创新做法与体悟。据了解，收稿截止日期为2021年6月5日，将采取专家评审的方式评选优秀论文优秀案例。论文评选结果、参会等情况在中国劳动学会官网和微信公众号发布。

(责编：崔元苑、高雷)

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