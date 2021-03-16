人民网北京3月16日电 （记者乔雪峰）今年《政府工作报告》提出，要将民航发展基金航空公司征收标准降低20%，这对航空公司将带来哪些正面影响？“十四五”开局之年，民航局将会出台哪些措施促进行业稳健恢复？在民航基础设施建设方面将会有哪些新的部署？

3月15日，记者在民航局线上召开的3月份例行新闻发布会了解到，多位民航局相关司局负责人对促进行业发展相关政策进行了介绍，并对2021年民航业发展前景进行了展望。

积极推进行业稳健恢复 努力实现航空企业减亏增盈

“行业仍处于恢复增长期，总体来看，民航行业稳的态势没有变，进的基础趋于牢固，但变的因素仍然存在。当前，新冠肺炎疫情仍是影响民航行业恢复发展的最大不确定性因素。” 民航局发展计划司副司长张清在发布会上指出，民航局将继续统筹优化资源配置，促进出台的各项支持政策和措施落实落地，积极推进行业稳健恢复。行业将力争全年运输总规模恢复至疫情前80%以上，旅客运输量恢复至疫情前90%左右，货邮运输量与疫情前基本持平，努力实现航空企业减亏增盈。

为了统筹好民航疫情防控和安全发展，促进行业稳健恢复，民航局在去年就出台了“16+8”项扶持政策。今年年初，民航局又出台关于巩固疫情防控成果支持行业稳定发展有关政策，提出突出规划战略引领、落实国家财税政策、落实贷款优惠政策、持续实施降费政策、加大投资建设力度、实施行业精准调控等六个方面十五条政策措施。

在突出规划战略引领方面：主要包括按照规划编制工作时间表和路线图，及时发布和宣贯行业“十四五”总体规划和各专项规划。同时，完善规划实施监督管理体系和落实发展规划机制，确保各项规划顺利实施、落地见效。

在落实国家财税政策方面：主要包括落实国家关于民航发展基金收支政策，降低航空公司运营成本；协调有关部门完善航材进口免税政策，进一步减轻企业负担；按照新修订出台的中小机场补贴办法，加大对三区三州、边疆边境、东北地区、偏远落后地区中小机场的支持力度；充分利用现行航线补贴政策，支持航空公司使用支线机型和运营支线航线。

在落实贷款优惠政策方面：主要包括用足用好针对航空公司的优惠利率应急贷款政策，协调有关部门，在剩余应急贷款额度内增加对航空公司的贷款规模，缓解航空公司流动性困难。

在持续实施降费政策方面：主要包括机场管理机构免收按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务的航空性业务收费和地面服务收费，空管单位免收进近指挥费和航路费；延续机场收费（不含机场停场费优惠政策）、空管收费和航空煤油进销差价优惠政策暂定至2021年6月30日。

在加大投资建设力度方面：主要包括重点推进民航新型基础设施建设，开展新型基础设施建设典型场景的试点示范工作；继续推进重大项目投资管理。固化项目定期调度机制，以推进枢纽机场提质增效和增强空管、科教基础保障能力为重点，加快推进基础设施重大项目前期工作进展和建设进度，力争全年完成固定资产投资1100亿元。

在实施行业精准调控方面：主要包括做好运力调控，优化航线航班许可管理，完善运行总量与保障能力的匹配，继续推进运价市场化改革和继续补齐货运发展短板等五项政策措施，均是围绕促进行业恢复发展而推出，更加突出了行业在宏观调控政策方面统筹协调、积极有力、灵活宽松的特点。

民航发展基金标准再次下调 每年减轻企业成本支出约80亿

按照国务院减税降费的决策部署，为支持民航业发展。2019年7月1日，民航局印发《关于统筹推进民航降成本工作的实施意见》明确提出，要合理降低企业税费负担。按照国务院的决策部署，将向航空公司收取的民航发展基金征收标准，在现行的基础上下调50%。

2020年，突如其来的疫情对民航业带来了巨大的冲击。2020年2月5日召开的国务院常务会议提出，免征民航企业缴纳的民航发展基金。也就是说，2020年，航空公司无需缴纳民航发展基金。

今年《政府工作报告》中再次对民航发展基金征收标准进行调整，报告提出，将向航空公司收取的民航发展基金征收标准在此前降低50%的基础上再降低20%。对此，张清表示，这对于帮助航空公司渡过疫情难关，快速恢复发展意义重大。

据了解，民航发展基金属于政府性基金，于2012年4月1日起开始征收。民航发展基金的设立是为了取代原来对乘客征收的机场建设费以及对航空公司征收的民航基础设施建设基金。

张清进一步指出，此次调整后，一方面，直接减轻航空公司成本负担，航空公司年缴纳民航发展基金标准较2019年之前降低60%，正常情况下每年减轻企业成本支出约80亿元。另一方面，释放出国家支持民航实体经济发展的积极信号，增强行业发展信心和动能。

民航局出台新规解决民航退票速度慢等问题

近年来，随着民航业快速发展，人民群众对航空出行的需求也不断提高。民航局运输司司长于彪表示，为适应新的发展变化，进一步规范国内、国际航空客运市场秩序，更好地保护旅客合法权益，民航局正式颁布《公共航空运输旅客服务管理规定》（以下简称《规定》），将于今年9月1日正式实施。“《规定》的颁布对于规范航空运输秩序、保护旅客合法权益具有重要意义。”

据了解，《规定》的前身是两部规章。一部是1996年颁布的《中国民用航空旅客、行李国内运输规则》，另一部是1997年颁布的《中国民用航空旅客、行李国际运输规则》，通常称作国内客规和国际客规。

此次出台的《规定》对原有两部规章进行了全面整合的较大修改。于彪从四个方面进行了介绍，一是扩大适用范围，统一国内国际运输服务管理。新《规定》首次对国内、国际航空客运服务规则进行了对标统一，实现了国内、国际旅客运输服务规则的一体化。同时，《规定》还将外国航空公司、港澳台航空公司在我国境内的经营行为也纳入规制范畴，填补了立法空白。

二是深化简政放权，充分释放市场活力。本次修订将以往对企业服务规定过细、管得过死的条款进行了较大幅度的删减和调整。以行李运输为例，《规定》删除了关于行李尺寸、重量、免费行李额、逾重行李费等“一刀切”的规定，航空公司可根据企业经营特点自行制定相关标准并对外公布，以充分释放市场活力，为旅客提供多元化、差异化的航空服务产品。

三是坚持真情服务，突出消费者权益保护。本次修订的重点就是聚焦消费者权益保护，对客票销售、退改签、超售等易于产生纠纷的关键环节提出了明确要求，更好地保护旅客的知情权、选择权和索赔权。

比如，在票务服务方面，《规定》强调了各市场主体在销售环节的告知义务，并对不同情形下的客票变更与退票工作提出了原则性要求。为解决民航退票速度慢的问题，要求航空公司和航空销售代理人在7个工作日内办理完成退款手续，以提升旅客服务体验。在航班超售方面，《规定》借鉴了国际民航先进经验，对超售时的信息告知、征集自愿者程序、优先登机规则、被拒绝登机旅客赔偿等进行了明确规定。在乘机服务方面，《规定》要求航空公司和机场管理机构制定针对旅客突发疾病、意外伤害等情形的应急处置预案，最大程度保护旅客生命安全。在投诉处理方面，《规定》强化了市场主体的投诉处理能力要求，明确所有被投诉企业必须在10个工作日内处理完毕。

四是切实加强监管，确保规章严格执行。为保障规章有效实施，《规定》新增“监督管理及法律责任”一章，根据各市场主体违规行为的严重程度，确定了有梯度的行政处罚原则，设置了责令改正、罚款、记入民航信用记录等法律责任，以确保规章要求落实到位。

继续放宽对支线机场直飞大型枢纽机场的准入限制

支线航空是民航航空运输服务网络的重要组成部分。“十三五”期间，我国支线航空取得了较好发展。

于彪表示，“十四五”民航局将进一步重视支线航空发展，通过构建“干支通，全网联”的航空运输网络，拓展网络覆盖，满足中小机场所在地区人民群众航空出行需求，服务当地经济社会发展。

一是积极引导航空公司在支线机场加大运力投入，不断完善航线网络。航空公司可以根据市场需求可以灵活自主地安排航线航班。2020年冬春航季起，民航局继续放宽对支线机场直飞北上广等大型枢纽机场的准入限制，进一步激发市场活力。

二是积极推进跨航司旅客中转便利化工作。我国民航市场蕴含着大量跨航司中转的需求。民航局近日发布了《民航旅客中转便利化实施指南》，主要是促进和引导航空公司和机场加强合作，完善中转联程、行李直挂、通程航班等政策和服务，优化中转流程，改善旅客中转服务体验，让更多的旅客从支线机场可以通过便捷的中转服务，通达更多的国内外城市，享受高效快捷的航空运输网络服务。

三是努力借助通用航空增强网络通达性。近年来通航短途运输在方便偏远地区人民群众出行方面发挥了越来越大作用。下一步民航局将研究并制定政策，促进通航短途运输运行更加安全规范，和其他公共航空运输衔接更加高效、顺畅，让通航短途运输更好地发挥毛细血管作用，更好地服务于国家基本航空服务需求。

四是积极利用现有财政政策加大支持力度。民航局按照《支线航空补贴管理暂行办法》，对航空公司运营连接年吞吐量200万人次以下中小机场的支线给予补贴。2020年民航局联合财政部修订出台了新的《民航中小机场补贴管理暂行办法》，对地面交通不便地区的小机场补贴标准上浮40%，进一步加大对保障人民群众基本出行需求航线的补贴力度。

于彪指出，下一步，民航系统将继续构建并完善“干支通，全网联”的航空运输服务网络，进一步提升民航的通达性和便捷性，激发出行意愿和市场潜力，不断增强人民群众航空出行获得感和满足感，为加快形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，贡献民航力量。

(责编：崔元苑、高雷)