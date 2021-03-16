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国际消费者权益日主题活动举办 多家企业表示守护安全畅通消费

2021年03月16日18:10 | 来源：人民网
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人民网北京3月16日电 （李栋 栗翘楚）3月15日，由中国消费者协会主办、人民网承办的“2021年3·15国际消费者权益日”主题活动在人民日报社新媒体大厦举行，活动主题为“守护安全 畅通消费”。来自最高人民法院、中央网信办、工信部、交通运输部、农业农村部、市场监管总局、国家邮政局等部门的相关负责人，中国饭店协会等行业组织负责人，法律专家和律师，有关企业和媒体代表等参加了活动。

人民网“315在行动2021年计划”发布，邀请企业入驻消费者“一键维权”平台。人民网记者 于凯摄

为进一步倡导“守护安全”“畅通消费”的理念，在活动现场，编程猫、尔湾科技、白象食品、趣头条、无限极、雾芯科技等企业积极入驻“人民网+”客户端上的消费者“一键维权”平台，回应公众关心的消费话题。

2020年以来，在线教育市场近来迎来大规模增长。编程猫政府关系合伙人、北京分公司总经理李旭表示，入驻人民网消费者“一键维权”后，可以更好解决在线教育的消费维权问题，帮助消费者维护自身合法权益。

随着互联网理财愈发便利，理财门槛降低，让越来越多用户进入互联网理财领域。尔湾科技集团（启牛商学院）高级副总裁白柏说，“加入人民网消费者‘一键维权’平台，既是荣幸也是鼓励和鞭策，尔湾科技要进一步维护消费者合法权益，担负起企业自身责任。”

食品安全关乎百姓民生。白象食品品牌及政府事务总经理刘滨表示，白象食品承诺守护安全、畅通消费，为消费者提供更加安全、让老百姓放心的食品。

互联网已成为人们生活中不可或缺的一部分。对于维护消费安全，减少内容消费风险，趣头条高级副总裁吴欣欣表示，“作为一家内容聚合平台，我们希望运用信息平台优势，提供给用户更多精准优质服务，弥补社会数字信息消费的鸿沟。未来，趣头条要进一步关注更多下沉市场以及老年群体，助力营造清朗的网络消费环境。”

在活动上，雾芯科技合规与公众沟通负责人郭光东表示，自去年3月15日至今，雾芯科技共投诉下架超10万个线上平台侵权链接，协助执法部门破获制假售假案13起，查处假冒、山寨悦刻产品17万余件，涉案总金额超5000万元。“雾芯科技始终把消费者的利益放在第一位。未来，我们将继续践行对消费者的承诺，为打造畅通的消费环境贡献力量。”郭光东说。

无限极北京代表处首席代表邢力表示，公司连续四年开展了“6·16规范经营宣传日”，不断促使公司经销商和员工，从保护消费者权益出发做好工作。此次加入人民网消费者“一键维权”平台，希望继续做好消费者合法权益的保护。

(责编：崔元苑、高雷)

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