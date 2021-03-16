原标题：电解金属锰业多措并举破“三高”困局促绿色发展

3月15日，全国锰业技术委员会电解金属锰创新联盟大会在广西南宁举行，来自全国60多家企业和科研单位代表，以及国内锰业技术专家聚焦行业发展现状和问题，把脉行业风向。大会提出要以壮士断腕精神加强行业自律，多措并举促进行业绿色健康发展，破解“三高”（高污染、高耗能、高排放）困局，逐步完善“生态产业化、产业生态化”体系，引导和推动电解金属锰行业实现高质量发展。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。这也对电解锰行业创新和绿色发展提出了更高要求。

全国锰业技术委员会总工程师谭立群表示，目前全国锰业技术委员会电解金属锰创新联盟已邀请专家并征求联盟内企业的意见，初步制定了锰产业绿色发展计划，将于近期召开会议确定具体方案。

据介绍，自2月起，联盟内企业启动有序停产改造升级，为期9个月。全国锰业技术委员会的数据显示，2月停产改造的企业有15家，合计减少产能约47958吨。

谭立群表示，为改变我国电解金属锰产业粗放型的发展方式，行业内已自觉开始升级产业绿色行动。锰行业的发展不能以破坏环境为代价，而要坚持绿色发展理念，行业才有发展和进步。

宁夏天元锰业集团董事局主席贾天将表示，宁夏天元锰业集团作为联盟会长单位，将借助产能、技术、环保等优势，推进和引领行业产业升级、技术创新和绿色发展。宁夏天元锰业是全球最大的电解金属锰生产企业之一，集团将100多项有自主知识产权的技术无偿提供给联盟企业，助其提升装备水平、优化生产工艺、提高生产效率，加快向自动化、智能化转型，推进行业稳步健康发展。

贾天将认为，推进电解金属锰行业绿色制造，实现高质量发展是成立联盟的初衷，业内企业要遵守联盟公约，加强行业共识，优化营商环境，实现互利共赢，保护好产业链、供应链。在产品销售、矿石采购、资金保障等方面加强合作，共同推进产业升级、科技创新、“三废”治理和节能减排等措施。

全国锰业技术委员会电解金属锰创新联盟自2020年10月成立以来，以企业自律、绿色智造、协同发展为宗旨，为行业发展施措把脉，多次召开联盟扩大会议，发布了联盟公约，旨在加强行业管理，维护行业公平竞争，保证电解金属锰产品质量，促进电解金属锰行业增产增效。（颜园园）

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