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森林覆盖率超百分之二十三

苍翠绿色扮靓美丽中国（共建地球生命共同体）

本报记者  寇江泽  常  钦
2021年03月17日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　开栏的话

　　党的十八大以来，在习近平生态文明思想指引下，各地区各部门认真践行绿水青山就是金山银山的理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济社会发展各方面和全过程，生态文明建设取得显著成效，生态环境治理明显加强，环境状况持续改善，人民群众的满意度不断提高，获得感不断增强。中国积极参与全球环境治理，切实履行气候变化、生物多样性等环境相关条约义务，为全球环境治理贡献力量，中国成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

　　本报今起开设“共建地球生命共同体”专栏，反映我国生态文明建设和生物多样性保护进展成就，讲述生物多样性保护和共建地球生命共同体的中国故事，促进经济社会发展全面绿色转型，推动共建万物和谐的美丽世界。

　　

　　春意盎然，天朗气清，眼下正是植树造林的大好时节。

　　安徽省明光市义务植树点，挖坑、扶树、填土、浇水，干部群众道道工序毫不含糊。“栽榔榆要浇足定根水，打好围堰。”林业技术员在人群中穿梭，进行技术指导。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，着力推进大规模国土绿化。习近平总书记强调：“要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态保护和修复，扩大城乡绿色空间，为人民群众植树造林，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。”

　　全国动员、全民动手、全社会共同参与，大规模国土绿化行动，实现了森林资源连续增长，沙化荒漠化土地和水土流失面积连续减少。一道道“绿色长城”保护家园，一个个绿色传奇世界瞩目，中国为应对气候变化、推动全球生态治理作出了重要贡献。

　　在全球森林资源总体减少的大背景下，中国森林面积和蓄积量连续30多年保持“双增长”。数据显示，在全球2000年到2017年新增绿化面积中，约1/4来自中国，中国贡献居全球首位。

　　森林面积和蓄积量连续保持“双增长”

　　江西省鹰潭市信江新区滨江路上，10多名园林工人正在行道两旁补种樟树。“这些年我们‘见缝插绿’，城市的绿色不断增多。”鹰潭市园林绿化管理处绿化管理科科长江文模说，“今年要进一步提升绿化品质，让市民更好地享受‘绿中行、画中游’。”

　　锲而不舍开展植树造林，让山川绿起来，让人民群众生活环境美起来。三北防护林体系建设、退耕还林还草等一系列重点林业生态工程实施，全民义务植树运动等活动陆续开展，给大地增添了一抹又一抹绿色。

　　一手抓造林，一手促保护。“十三五”期间，全国范围内全面停止天然林商业性采伐，所有天然林全部纳入保护范围。全国建立起近700万人参与的管护队伍，运用物联网、远程监控和无人机等技术手段，大力加强天然林资源保护。

　　我国森林覆盖率从新中国成立之初的8.6%，增长到目前的23.04%。第九次全国森林资源清查数据显示，我国天然林面积达1.4亿公顷，人工林面积达0.8亿公顷。“改革开放40多年来，我国平均每年新增森林面积2500平方公里以上。”中国社科院学部委员、可持续发展研究中心主任潘家华表示。

　　尊重自然、顺应自然、保护自然，不断提升造林绿化质量

　　林海苍翠连绵，松树咬定青山，绿草如茵铺展……在河北塞罕坝机械林场，一代代塞罕坝人艰苦奋斗，久久为功，在极其恶劣的生态环境中，营造出世界上面积最大的百万亩人工林，被誉为“生态文明建设的生动范例”。

　　今天的林场人并未止步，他们认识到，机械林场的林子多是人工纯林，与天然林相比质量还有差距。“我们按照近自然造林的理念，科学配置树种，云杉、樟子松、蒙古栎等落户塞罕坝，逐渐形成针阔混交林。”塞罕坝机械林场场长陈智卿说，现在林子里灌木、花草多了，野生动物也成为常客，基本形成相对稳定的森林生态系统。

　　在国土绿化实践中，我们越发注重尊重自然、顺应自然、保护自然，强调适地适树，科学绿化。

　　“过去注重扩大面积、增加绿量，现在把精准提升造林质量放到了更高的位置。”国家林业和草原局副局长刘东生说。近年来，我国开展大规模国土绿化行动，每年营造林面积在1亿亩以上，同时实施林草质量精准提升工程，每年森林抚育面积达1.2亿亩以上，扩面增绿与提质增效相互结合。

　　河南省信阳市新县香山湖管理区水塝村，一块蓝绿相间的林长制公示牌引人注目：林长姓名、职责、监督电话、森林资源概况等一目了然。

　　“我每天总会绕着林子转转，看看古树、查查火患。村里的一山一坡、一园一林都有人管。”村级林长、水塝村党支部书记彭以祥说。从2018年开始，新县推行县、乡、村三级林长制，加强林业生态建设，更好地守护了绿水青山。

　　为推动国土绿化高质量发展，在林长制改革试点基础上，日前，中办、国办印发《关于全面推行林长制的意见》，提出到2022年6月全面建立林长制。“全面推行林长制，将实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担，推动形成林长牵头负责、部门齐抓共管、社会共同参与的生态资源保护新格局。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文表示。

　　人不负青山，青山定不负人，绿水青山就是金山银山

　　水塝村里，树王博物馆和特色森林小镇驿站先后建成，许多游客到村里赏古树、看风景，畅享“天然氧吧”。

　　村民韩艳霞心思活络，将自家小院改造一番，开起了农家乐，“现在一年能挣将近10万元呢。”村里农家乐、民宿、农产品小店比比皆是，乡亲们增收致富有了更多新门路。

　　人不负青山，青山定不负人。随着我国森林面积不断增加，森林质量越来越好，生态旅游、森林康养、林下经济等绿色产业蓬勃发展，绿水青山就是金山银山的理念深入人心。去年，全国林业产业总产值达到7.55万亿元，带动3400万人就业。

　　走进福建省三明市泰宁县际溪村“耕读李家”森林康养基地，林木苍翠，环境清幽。

　　林深水美的泰宁锚定“旅游兴县”，大力保护生态环境，如今全县森林覆盖率接近80%，旅游收入占到农民纯收入的1/4。在崇际村上清溪撑竹排的排工黄盛腾说：“环境得到保护了，也让大家在家门口吃上了‘生态饭’。我们夫妻俩一年收入10多万元，日子很幸福！”

　　动人的绿色，将在广袤国土上持续增多。“十四五”规划纲要提出，“十四五”时期森林覆盖率将达到24.1%。刘东生表示：“要把科学绿化、高质量发展贯穿到国土绿化的全过程和各环节。我们正在推进出台关于科学绿化的指导意见，将把国土绿化与应对气候变化有机结合起来。通过扩大增量规模、优化存量结构，着力提高森林质量和管理水平，争取超额完成‘十四五’目标任务。”

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 01 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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