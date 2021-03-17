十年找矿突破战略行动成果丰硕
主要矿产保有资源量普遍增长
2021年03月17日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月16日电 （记者常钦）记者从自然资源部获悉：自2011年国务院批准实施找矿突破战略行动以来，十年找矿突破战略行动完成总体目标，主要矿产保有资源量普遍增长。石油、天然气十年新增资源量分别为101亿吨、6.85万亿立方米，发现17个亿吨级大油田和21个千亿立方米级大气田。新形成32处非油气矿产资源基地。
矿产资源勘查开发重心向西部转移、向海域拓展。西部石油新增探明地质储量和产量分别占全国总量的62%和34%，天然气占85%和84%。2020年，海域油气产量约占全国油气产量的1/4。全国新形成的32处非油气矿产资源基地中，25处分布在西部。
《 人民日报 》（ 2021年03月17日 02 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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