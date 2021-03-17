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民航基础设施项目加快建设

到2025年运输机场新增30个以上

2021年03月17日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月16日电  （记者赵展慧）记者从中国民航局近日召开的新闻发布会上获悉：“十四五”时期，民航重大基础设施项目将加快建设，到2025年，力争全国运输机场设计容量达到20亿人次，全国运输机场新增30个以上。

　　民航局发展计划司副司长张清表示，要形成基础设施超前引领民航发展的态势，实施上海浦东、广州白云、深圳宝安、西安咸阳、重庆江北、乌鲁木齐地窝堡、长沙黄花、福州长乐等枢纽机场改扩建和厦门新机场、呼和浩特新机场等项目，着力提升枢纽机场运行质量和效率。同时，稳步扩大机场覆盖范围，稳妥推进以机场为核心的综合交通枢纽建设，深入推进机场新型基础设施建设，建设智慧机场。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 02 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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