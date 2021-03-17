本报记者 王永战 毕京津 郝迎灿 张艺开

3月7日，习近平总书记在参加青海代表团审议时强调，要推进城乡区域协调发展，全面实施乡村振兴战略，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。今年的《政府工作报告》提出，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。

本报记者深入四川、河南、黑龙江等地，记录当地在巩固拓展脱贫攻坚成果、提高粮食和重要农产品供给保障能力、推进农村改革和乡村建设方面的努力，关注乡村振兴路上的新进展、新变化。

——编 者

脱贫不脱钩，走稳致富路

家里四亩黄心猕猴桃树，产量怎么就是上不去？被困扰许久的四川广元市昭化区虎跳镇大雾村脱贫户熊光国，这两天喜上眉梢：问题解决了。

这事儿还得从前不久说起。地处秦巴山区的昭化区是传统农业区，猕猴桃树上的绿芽刚露出头，56岁的熊光国得到了一次去区里参加培训会的机会。“光听课能有啥用？”熊光国有点不太情愿，心想自己琢磨了大半年的问题，难道听一次课就能解决？

赶到现场，乡亲们已经围了里三层外三层，一条“广元市昭化区2021年特色水果春季管理技术培训现场会”的红色长横幅挂在高处，格外显眼。

“果园管理首先要从冬季清园做起。”台上的人声吸引了熊光国的注意。他想，这人还懂点技术，便继续听。“每年猕猴桃落叶以后，就要收集处理好果园里的枯枝落叶”，那人继续说，“然后全园喷一次石硫合剂，还要对主杆涂白……”

听那人讲解完猕猴桃溃疡病防治的法子，熊光国眼前一亮，“哎呀，我咋想不到！”连忙拉了拉前面老乡的衣角，打听授课的是谁。

“这是咱区农业农村局的水果技术员王振军！”听到回答，熊光国喃喃道：“怪不得，怪不得……”

“又是吃了不懂技术的亏！”熊光国说，同村种植大户的猕猴桃、黄桃、枇杷等产量一家比一家高，自己家的黄心猕猴桃树，去年以来就老生病，产量上不去。

回到家，熊光国扑进田里，按技术员说的新法子修剪枝芽。回忆起以往，他再次感叹，“一场培训胜过一场雨！”

原来，2014年，熊光国因身患糖尿病和缺乏技术被识别为建档立卡贫困户。随后，村里帮扶发展猕猴桃产业，再加上享受医疗、生态补偿等政策扶持，熊光国一家很快就脱了贫。这几年，猕猴桃种植和牲畜养殖带来的收入节节攀升，他总想着怎么把猕猴桃管护得更好。“有了技术，接下来增产致富才有好门路！”熊光国说。

脱贫不脱钩，脱贫不脱政策。今年以来，当地针对猕猴桃种植户相对缺乏农业技术的现状，组织开展订单式、定岗式、定向式职业技术培训，并推动技术培训向技能培训转变，确保有培训意愿的群众都有机会参加。据估计，今年高质量培训专业技术人员达1000人以上。

引入新技术，多产优质粮

“你看，这棵麦苗总体长势良好，但根部有少许鱼纹状黄斑，要及早喷药防治，否则容易发生纹枯病。”一场春雨过后，河南周口市扶沟县的几位农技专家来到廷源家庭农场，为种粮大户路廷占送上一场春小麦病虫害防治的农技“及时雨”。

“在咱种田人眼里，啥都不如这庄稼金贵！”说干就干，送走了县里的农技专家，路廷占立马操控起植保无人机喷药、防治。

今年春节前后，扶沟县通过开办农技培训班、发放病虫害防治技术宣传单等手段，开展“百技入百村”活动，组织100多名专业技术人员，深入田间地头查苗情、墒情，为广大农民普及麦田管理知识。

“用上这无人机，给千亩小麦打药，一天半就能搞定。”路廷占操控无人机的同时，打开了话匣子。2013年，他流转了1000亩土地建起家庭农场，“头两年由于技术经验不足，农场效益不好。朋友说我超不过3年就会撂挑子，可我偏不信！”

路廷占跟土地较起了真：积极参加农技培训，不断改良种植方式；对病虫害实行绿色防控，提高农产品产量的同时也保证了品质。

“打井、通电、路面硬化的难题，县里都给解决了。”路廷占又借助国家惠民政策，先后添置植保无人机、绞盘喷灌机、粮食烘干机等各种农机30余台，农场从耕种、管理、病虫害防治到粮食收获、烘干、储存等基本实现机械化。

路廷占还与几家大型种业公司合作繁育小麦种子，让他对农场丰收底气十足。“麦子收下来不出地头，粮食公司就来拉走了，亩产1200多斤，每斤收购价比市场价高两三毛钱。”麦收后，路廷占继续种植玉米、大豆、花生等农作物，销路不愁，效益也好。

“现在，我用啥种子、肥料，邻居们都跟我学。”路廷占成了周口市的“致富带头人”，农场也先后荣获省、市“示范性家庭农场”等称号。

今年，扶沟县计划安排资金1770万元，实施西南灌区节水改造工程，进一步改善农业生产条件；继续推广优良品种，发展优质小麦10万亩、优质花生25万亩；同时，计划新增投资8450万元，建设5.5万亩高标准农田。

“下一步，我们将加快推进高标准农田建设，加大现代农业生产技术和良种良法推广应用，生产更多优质粮。”扶沟县委副书记耿党恩说。

土地有托管，生活更滋润

“我种了30多年地，他们就种得比我好？”2019年，村支书来推广“土地托管”，黑龙江兰西县远大镇双太村村民王宪章碍于情面，勉强托管40亩“犄角旮旯”地，留下40亩肥田沃地自己耕种。

半年后，王宪章就后悔了。托管出去的土地上，测土配方，优选良种，深松整地，无人机施肥，农机马力都翻了10倍……“俺那好地块儿，竟没卖赢盐碱地，一亩少赚200块！”今年，王宪章将土地全部托管，“‘啥都不管’，雇专业的人干，赚多赚少，都能揣进自己兜。”

不怕质量和收益没保证？“作业结束后，我还要在验收单上签字确认，最后还有满意度回访调查。”原来，兰西县统一细化了合同样本，完善服务条款、标准和流程，还专设了监管账户，服务组织的每一笔支出需经由相关部门批复。

目前，兰西县全程托管服务面积发展到41.3万亩，比2018年翻了30多倍，和王宪章一样的参与农户达1.9万户，农户亩均增收200元以上。另一方面，规模经营3000亩以上的托管服务组织快速增加，达到42个。

“有人垫钱，有人收粮，有保险兜底，放心多了！”去年，同在双太村的孙金香贷款加入了托管行列。据悉，全县农业贷款产品的平均年利率，从去年的8.17%，降到了今年的6.81%；“互助基金+政策性大灾保险”让受灾农户的基本收益得到双重兜底保障；秋收脱粒后如遇“卖粮难”，农户还可以将粮食运到收储企业，低价储存后选择在粮价更高时兑换粮款。

兰西县委书记李英男介绍，“十三五”时期，兰西县建设高标准农田19.2万亩，修建乡村道路1243公里，植树造林9.15万亩，“农村生产、居住条件明显改善，绿色屏障进一步筑牢。”2020年，兰西县农村居民可支配收入达11466元，同比增长约14%，近5年来年均增长8.5%。

“咱家娃儿有校车接送了，但我也不闲着。”孙金香乐呵呵地说。兰西县实现了农村中小学标准化校车全覆盖，不少村里还修建了文化大院、农家书屋、文化活动室，定期举办县乡组织的“送戏下乡”活动。“在家门口听戏、看书、扭秧歌，俺们农民收入高了，生活别提多滋润了。”

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 06 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)