工信领域将制定修订标准超1500项
重点领域国际标准转化率将达90%
2021年03月17日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京3月16日电 （记者韩鑫）记者16日从工信部获悉：为推动工业和信息化高质量发展，今年工信部将大力实施标准升级行动，组织制定和修订服务制造强国、网络强国、质量强国、数字中国建设所需的标准1500项以上，其中重点和基础公益类标准800项以上。在10个以上重点领域实施百项团体标准应用示范项目，重点领域国际标准转化率达到90%，鼓励我国企事业单位牵头制定100项以上的国际标准项目。
据介绍，此次标准升级行动在全产业链标准统筹方面，将围绕重点产业图谱，从稳定产业链、畅通供应链的角度出发，梳理相关环节已有和正在执行的标准，查找存在的标准短板、分析新的标准需求，编制与产业图谱相对应的标准图谱，反映产业链供应链的关键环节、技术共识和发展趋势。
《 人民日报 》（ 2021年03月17日 06 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国际消费者权益日主题活动举办 多家企业表示守护安全畅通消费
- 人民网北京3月16日电 （李栋 栗翘楚）3月15日，由中国消费者协会主办、人民网承办的“2021年3·15国际消费者权益日”主题活动在人民日报社新媒体大厦举行，活动主题为“守护安全 畅通消费”。来自最高人民法院、中央网信办、工信部、交通运输部、农业农村部、市场监管总局、国家邮政局等部门的相关负责人，中国饭店协会等行业组织负责人，法律专家和律师，有关企业和媒体代表等参加了活动。…
相关新闻
- 评论
- 关注