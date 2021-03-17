本报北京3月16日电 （记者韩鑫）记者16日从工信部获悉：为推动工业和信息化高质量发展，今年工信部将大力实施标准升级行动，组织制定和修订服务制造强国、网络强国、质量强国、数字中国建设所需的标准1500项以上，其中重点和基础公益类标准800项以上。在10个以上重点领域实施百项团体标准应用示范项目，重点领域国际标准转化率达到90%，鼓励我国企事业单位牵头制定100项以上的国际标准项目。

据介绍，此次标准升级行动在全产业链标准统筹方面，将围绕重点产业图谱，从稳定产业链、畅通供应链的角度出发，梳理相关环节已有和正在执行的标准，查找存在的标准短板、分析新的标准需求，编制与产业图谱相对应的标准图谱，反映产业链供应链的关键环节、技术共识和发展趋势。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 06 版）

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