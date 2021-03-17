天津积极建设智慧能源小镇
建成后清洁能源利用比例将达90%
2021年03月17日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报天津3月16日电 （记者靳博）16日，天津发布《天津智慧能源小镇》白皮书。据介绍，天津建成的惠风溪智慧能源小镇和大张庄智慧能源小镇的区域供电可靠性、清洁能源利用比例、电能占终端能源比重、综合能源利用效率等核心技术指标达到国际领先水平。
据介绍，智慧能源小镇全面建成后，区域内供电可靠性超过99%，清洁能源利用比例达到90%，电能占终端能源比重超过45%。据了解，智慧能源小镇用户类型齐全，既涵盖工业、服务业用户，同时也涵盖政府和居民用户；融入基础设施广泛，全面融入了供电、供水、供气、供热、交通、通信等城市基础设施。目前，两个智慧小镇的技术创新项目全部落地应用。
《 人民日报 》（ 2021年03月17日 06 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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