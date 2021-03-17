本报记者 顾 春

在浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道东侧，浙江东盛印染有限公司的腾退地块是开发房产的好地方。不过，公司董事长徐卫东没这么做，他投资30亿元，建起了集众创、孵化等功能于一体的民营高科技创业园——一期建成8.6万平方米，集聚新材料、医疗新产业，自己当起了“园长”。企业空置厂房转型成为民营科技园，在柯桥已经不算稀罕事。

成立科技园区，吸引企业入驻

作为全国重要的纺织印染基地，前些年，柯桥把印染企业全部迁到滨海工业园区集聚，留下一大批空置厂房。“一边是人才加速在这里集聚，国有园区空间趋于饱和；一边是大量转型的纺织印染企业有投资的需求。政府因势利导，让这些有实力、想转型、敢追梦的企业家建设民营科技园，谋求再次腾飞。”柯桥区委组织部部长丁贵介绍。

如今，东盛印染的昔日老厂房顺利转型，成了眼前现代大气的东盛慧谷园区。徐卫东现在大部分时间“泡”在这里，筛选进驻企业，带领团队打造平台、孵化企业。而这，也让多方实现了共赢。

绍兴迪飞新材料有限公司就尝到了甜头。公司总经理金伟伟说：“两年前，公司项目落户东盛慧谷园区，双方发挥各自优势，围绕变色玻璃市场一起攻关。园区提供了研发经费和一站式服务，两年多就研发出了玻璃调光膜，透光率达到行业领先水平，还没上市就收到了订单，市场前景非常好！”

迪飞新材料有限公司的快速发展不是个例。在柯桥区恒生凤凰数字经济产业园，深安智能技术（浙江）有限公司去年的销售额超1000万元，预计今年将继续增长。“这里不仅有食堂、公寓、培训室等基本配套设施，还提供技术转移、政策咨询、创业指导、人才招聘等多项服务，非常适合初创型企业。”公司总经理梁昆说。

提升服务水平，助力企业发展

为建好平台，民营科技园区的管理者不断调研、摸索企业痛点，补齐服务短板。政府也和民营科技园形成良性互动。一些在国有园区初步孵化成功的企业转出后，空间容量大、跟市场结合紧密的民营科技园，会接过孵化的“接力棒”。“我们对民营园区和国有园区同等待遇，全力支持！”丁贵说。

浙江技立新材料股份有限公司就从国有园区转到了东盛慧谷园区。“初步研发成功后，企业需要更大的生产装置和中试场地。东盛慧谷不仅有中试平台，我们研发的抗紫外线整理剂、抗菌防螨剂，都需要添加在纺织面料上，刚好能与东盛印染的产业资源结合。”公司创始人杨世玉说。

“初创企业纷纷前来，民营园区不断涌现。当然，企业留得下还能发展好，考验园区的服务水平。”浙江绍兴人才创业园建管委副主任董海均说，绍兴海内外高层次人才创新创业大赛已经举办5届，很多获奖项目落户柯桥。经过3年多孵化，绍兴橙氧科技有限公司已拿下不少海外订单，双氧水现场生产系统在印染企业试用，成本降低了两到三成。“我们获奖后，就在柯桥开始‘拎包创业’，园区为企业提供人才公寓和食堂，项目资金吃紧时还为我们联系到了融资，团队只需安心专注科研。”橙氧科技负责人戚鸣说。

为进一步提升园区服务水平，柯桥区梳理出人才服务事项83项，将66项可代办代跑业务的受理权限下放至园区，85%以上事项受理后3日内办结。每个民营科技园都设有服务分支，承接政府提供的精细化服务：帮助园区争取贷款优惠利率，支持民营科技园牵头申报行业和区域科技创新服务平台……

柯桥还出台系列政策，实现对各类人才的全覆盖资助，为初创企业提供从种子期、苗圃期、孵化期到成熟期的全流程奖励，政策包的含金量最高达2000万元，截至目前累计兑现奖金和项目资助1.6亿元。去年，全区高层次人才项目引进落户数创历史新高，同比增加60%。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 06 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)