甘肃亿元以上续建项目集中复工
总投资1.77万亿元
2021年03月17日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州3月16日电 （记者银燕）记者从16日召开的2021年甘肃省重大项目集中开工复工动员大会上获悉：本次甘肃省集中新开工1亿元以上重大项目694项，总投资4649亿元，年度计划投资1297亿元，其中省列重大项目31项；集中复工1亿元以上续建项目1481个，总投资1.77万亿元，年度计划投资3468亿元，其中省列重大项目116项。
据悉，今年甘肃在省列重大项目投资计划制定方面，将投资额度大、带动能力强、契合国家重大战略部署和甘肃省发展重点的重大项目应纳尽纳。当地将重点推进生态环保、交通物流、能源等八大领域208个省列重大项目建设，总投资1.12万亿元，年度计划投资1878亿元，较2020年增长7.12%。
《 人民日报 》（ 2021年03月17日 06 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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