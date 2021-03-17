人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

今年的《政府工作报告》提出，扩大有效投资

有效投资稳 经济支撑强（产经观察）

本报记者  丁怡婷
2021年03月17日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　江苏宿迁市经济开发区龙恒新能源产业园二期项目建设现场，工人们正在钢架上忙碌。
　　时晓凯摄（人民视觉）

　　6万吨！3月9日，历经16个小时的连续作业，大连湾海底隧道首个标准管节精准对接，管节长180米、重约6万吨；

　　125亿元！引江济淮施工现场热气腾腾，项目主体工程已完成投资约七成，今年计划完成投资125亿元、81个建设项目全面开工；

　　2662万平方米！重庆市今年将新开工改造城镇老旧小区831个、2662万平方米，“以前爬楼梯力不从心，加装电梯后可以安心养老咯”，年近七旬的张大妈饭后遛弯更方便了。

　　一项项关于重大工程项目的喜讯频传，稳投资开局良好。今年的《政府工作报告》提出，扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券规模3.65万亿元，比去年增加了七成多，可用作项目资本金的比例也将适当提高。那么，投资的空间在哪里？如何优化投资结构、保持投资合理增长？记者进行了采访。

　　投资稳步回升、结构持续优化，对促进经济恢复发挥了关键作用

　　700余名建设者鏖战深山、300余台设备日夜轰鸣，全长38公里的色季拉山隧道施工正酣。作为川藏铁路全线控制性工程，高地应力、高地震烈度、强富水段等复杂地质条件，是开挖班工人必须要啃下的“硬骨头”。

　　“世上无难事，咱缺氧不缺精神！”中国中铁隧道局川藏铁路项目常务副经理张传军介绍，开工4个月以来，色季拉山隧道进口段已实现斜井掘进102米、正洞掘进35米。他还给记者算了笔“撬动账”：这期间工程使用钢材3.7万吨、水泥42.5万吨，带动当地就业397人次，拉动地方增收1亿余元。

　　交通织密网，京雄城际铁路、银西高铁等开通运营，深中通道、新疆乌尉公路加速推进；线缆穿天际，西藏阿里与藏中电网联网、昆柳龙柔性直流工程等投产送电；高峡出平湖，大藤峡、滇中引水、珠江三角洲水资源配置等工程进展顺利……2020年，我国投资增速逐月逐季回升向好，全年投资同比增长2.9%，有效对冲了疫情影响，对促进经济恢复发挥了关键作用。

　　投资稳步回升的同时，结构持续优化。民生领域投资快速增长，2020年社会领域投资比上年增长11.9%，其中教育投资增长12.3%、卫生投资增长29.9%；高技术产业投资拉动作用明显，比上年增长10.6%，拉动全部投资增长0.8个百分点；利用外资表现亮眼，2020年我国吸引外国直接投资逆势增长4%，成为全球最大外资流入国。

　　投资的好成绩，来自抢抓经济转型的新机遇。“数字化转型已经延伸至生产和服务领域，正在催生新的‘赛道’。”数据中心服务商世纪互联高级副总裁赵亮介绍，2020年以来，公司累计交付机柜超1.7万个，未来3年计划每年新投资不少于2.5万个标准机柜。

　　投资的好成绩，彰显外资对中国市场信心十足。“中国消费升级为企业提供了巨大的机遇；中国坚定的开放政策、良好的营商环境等，也增强了我们继续投资中国的信心。”斯凯奇中国、韩国及东南亚首席执行官陈伟利表示，去年斯凯奇在中国市场业绩实现逆势增长，投资10亿美元在江苏太仓建立的亚太物流中心今年将正式投入运营。

　　“当前和今后一个时期，我国发展环境依然严峻复杂。扩大有效投资，有利于熨平经济波动，保持经济运行在合理区间。”国家信息中心经济预测部副主任王远鸿说，相比消费和出口，投资受疫情因素影响相对较小，乘数效应大。2020年，资本形成总额拉动GDP增长2.2个百分点，是拉动经济增长最有力的引擎。

　　扩大有效投资，也有利于形成供需互促共进的良性循环。“写字楼地下车库新增了10多个充电桩，充电很方便。”在上海工作的李峰，去年添置了一辆心仪的新能源汽车。根据国家电网测算，充电桩建设每投资1元，可带动7倍多的新能源汽车消费，溢出效应明显。

　　投资需求潜力仍然巨大，补短板调结构、“两新一重”等领域是投资重点

　　经过高温熔化、压延、冷却等一系列流程，一车车尾矿废料“变废为宝”，成为环保建筑装饰材料。在江西鼎盛新材料科技有限公司，生产线忙碌作业，叉车来回穿梭。“绿色低碳循环发展，给企业带来了巨大的机遇。去年营收同比增长30%，今年我们又投入2.5亿元，改造一条线、扩建三条线，全部实现自动化和智能化生产。”对于产业发展前景，公司副总经理张学军十分看好。

　　企业设备更新和技术改造，是扩大有效投资的发力点之一。数据显示，在我国，有研发活动的大中型工业企业占20%左右，研发强度为1%左右，中高端产品和服务供给不足。受访专家认为，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力仍然巨大。

　　“作为世界上最大的发展中国家，我国基础设施总体水平还不够高，在民生领域、城乡区域发展等方面还存在短板，乡村地区人均公共设施投入仅为城镇的1/5左右。这次疫情也暴露出我国在卫生设施、物流体系、物资储备等方面投资仍然不足等问题。”在国务院发展研究中心研究员魏际刚看来，这些短板也意味着潜力，通过有效投资加以弥补，既能改善民生又能扩大内需。

　　具体来说，今年在扩大有效投资方面将重点聚焦哪些领域？

　　国家发展改革委副主任宁吉喆介绍，一方面，加大投资补短板、调结构的力度。要加快补齐基础设施、农业农村、公共卫生等领域短板；扩大制造业设备更新和技术改造投资；还要进一步加强宏观指导、统筹好产业布局，聚焦节能环保、新一代信息技术、生物、新能源等领域，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资。另一方面，加快推进“两新一重”建设。在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。在新型城镇化方面，实施城市更新行动，全面推进城镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设。在重大工程方面，及时推进川藏铁路、西宁至成都铁路、大藤峡水利枢纽工程等交通水利重大项目。

　　今年，上海市就提出要“让市民群众家门口烟火气更足、生活味更浓、幸福感更强”，通过在老旧小区、医院周边新建4000个公共停车泊位，打造示范性社区康复中心30家，新增早餐示范点200家等，做实做细家门口服务。

　　扩大有效投资，关键在“有效”。王远鸿认为，这需要提高投资的精准性和高效性，“资金是有限的，要把钱用在刀刃上，在强基础、增功能、惠民生等方面更好发挥支撑作用，避免‘大水漫灌’式的低水平重复建设。”同时，要处理好当前和长远的关系。既要考虑化解眼下的突出矛盾、应对好短期风险冲击，也要从长远调结构的角度规划，并且加强与财政、货币等政策的协调，为经济平稳健康发展打下坚实基础。

　　既要发挥政府投资引导带动作用，也要激发民间投资活力

　　政府投资具有“四两拨千斤”的引导功能。《政府工作报告》提出，今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，优先支持在建工程，合理扩大使用范围。中央预算内投资安排6100亿元。“中央预算内投资用于集中力量办大事、难事、急事，积极支持城镇老旧小区改造、‘三农’和水利、重大基础设施、国家重大战略、社会事业、生态文明建设等重点领域建设。”宁吉喆说。

　　民间投资对于扩大有效投资同样重要。去年民间投资保持良好恢复势头，占全社会投资54.9%，潜力很大。但相比2.9%的整体投资增速，1%的民间投资增速依然较低。《政府工作报告》提出，“完善支持社会资本参与政策，进一步拆除妨碍民间投资的各种藩篱，在更多领域让社会资本进得来、能发展、有作为”。下一步，如何更好激发民间投资活力？

　　稳定预期，提升投资信心。“一些民间资本进行投资的时候，可能会对市场准入、审批许可、招投标等方面的公平性存在顾虑，也有可能对于投资的方向不是很明确。”王远鸿认为，一方面，要深化“放管服”改革，进一步放宽市场准入，继续破除民间资本进入重点领域的隐性障碍，让民间资本公平参与市场竞争；另一方面，在政策制定的前期调研中，应充分听取企业意见，尽量保持政策的连续性稳定性，对于确实需要调整的政策应进行相应的沟通，为民间资本创造良好的投资环境。

　　加强支持，增强投资能力。“去年虽然受到疫情影响，但减税降费政策为企业节省了1800万元的成本，借助省里的‘财园信贷通’等政策又贷款1290万元，极大增强了我们研发新产品的能力。”江西华尔升科技有限公司负责人卢秋平说，企业今年准备加大对高端智能穿戴设备显示屏的研发投入，提升产品在全球市场的竞争力。宁吉喆表示，今年要进一步引导银行加大对民营企业信贷支持、落实中小微企业降成本政策。

　　创新方式，激发投资活力。今年2月，我国首条民营控股高铁——杭绍台铁路开始全线铺轨，预计年底前具备开通运营条件。作为国内首批8个社会资本投资铁路示范项目之一，杭绍台铁路可研批复总投资448.9亿元，复星民营联合体占股51%。“涉及国家重大战略及补短板领域的项目，政府部门、企业、社会力量可以多方参与、形成合力。”魏际刚说，可以通过规范有序推广政府和社会资本合作模式、稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金试点等，让更多民间资本参与进来。

　　在积极有效利用外资方面，宁吉喆表示，接下来将进一步缩减外资准入负面清单，更好地发挥自贸试验区扩大开放试验田作用；继续扩大鼓励外商投资领域；着力推动重大外资项目落地；全面实行外资准入后国民待遇；切实加强企业服务监管。

　　“中国实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，增强了我们在中国发展的信心。”施耐德电气全球执行副总裁尹正说，去年施耐德电气在厦门、北京、西安等地都加大了投资，未来将继续坚持深耕中国市场，强化企业在中国的本土供应链布局。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 18 版）

(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
国际消费者权益日主题活动举办 多家企业表示守护安全畅通消费
　　人民网北京3月16日电 （李栋 栗翘楚）3月15日，由中国消费者协会主办、人民网承办的“2021年3·15国际消费者权益日”主题活动在人民日报社新媒体大厦举行，活动主题为“守护安全 畅通消费”。来自最高人民法院、中央网信办、工信部、交通运输部、农业农村部、市场监管总局、国家邮政局等部门的相关负责人，中国饭店协会等行业组织负责人，法律专家和律师，有关企业和媒体代表等参加了活动。…
市场监管总局对直播带货平台严监管：第一时间处置有质量问题的产品和带货主播
　　人民网北京3月16日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，为提高直播带货产品供给质量，保护消费者权益，维护直播带货市场公平竞争秩序，促进直播经济规范健康发展，更好服务扩大国内市场，近日，市场监管总局对提升直播带货平台产品质量组织开展了行政指导。 直播带货作为互联网经济的一种新业态，对活跃市场、促进消费、方便人民群众生活起到了积极的作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部