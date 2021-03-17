本报记者 丁怡婷

江苏宿迁市经济开发区龙恒新能源产业园二期项目建设现场，工人们正在钢架上忙碌。

时晓凯摄（人民视觉）

6万吨！3月9日，历经16个小时的连续作业，大连湾海底隧道首个标准管节精准对接，管节长180米、重约6万吨；

125亿元！引江济淮施工现场热气腾腾，项目主体工程已完成投资约七成，今年计划完成投资125亿元、81个建设项目全面开工；

2662万平方米！重庆市今年将新开工改造城镇老旧小区831个、2662万平方米，“以前爬楼梯力不从心，加装电梯后可以安心养老咯”，年近七旬的张大妈饭后遛弯更方便了。

一项项关于重大工程项目的喜讯频传，稳投资开局良好。今年的《政府工作报告》提出，扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券规模3.65万亿元，比去年增加了七成多，可用作项目资本金的比例也将适当提高。那么，投资的空间在哪里？如何优化投资结构、保持投资合理增长？记者进行了采访。

投资稳步回升、结构持续优化，对促进经济恢复发挥了关键作用

700余名建设者鏖战深山、300余台设备日夜轰鸣，全长38公里的色季拉山隧道施工正酣。作为川藏铁路全线控制性工程，高地应力、高地震烈度、强富水段等复杂地质条件，是开挖班工人必须要啃下的“硬骨头”。

“世上无难事，咱缺氧不缺精神！”中国中铁隧道局川藏铁路项目常务副经理张传军介绍，开工4个月以来，色季拉山隧道进口段已实现斜井掘进102米、正洞掘进35米。他还给记者算了笔“撬动账”：这期间工程使用钢材3.7万吨、水泥42.5万吨，带动当地就业397人次，拉动地方增收1亿余元。

交通织密网，京雄城际铁路、银西高铁等开通运营，深中通道、新疆乌尉公路加速推进；线缆穿天际，西藏阿里与藏中电网联网、昆柳龙柔性直流工程等投产送电；高峡出平湖，大藤峡、滇中引水、珠江三角洲水资源配置等工程进展顺利……2020年，我国投资增速逐月逐季回升向好，全年投资同比增长2.9%，有效对冲了疫情影响，对促进经济恢复发挥了关键作用。

投资稳步回升的同时，结构持续优化。民生领域投资快速增长，2020年社会领域投资比上年增长11.9%，其中教育投资增长12.3%、卫生投资增长29.9%；高技术产业投资拉动作用明显，比上年增长10.6%，拉动全部投资增长0.8个百分点；利用外资表现亮眼，2020年我国吸引外国直接投资逆势增长4%，成为全球最大外资流入国。

投资的好成绩，来自抢抓经济转型的新机遇。“数字化转型已经延伸至生产和服务领域，正在催生新的‘赛道’。”数据中心服务商世纪互联高级副总裁赵亮介绍，2020年以来，公司累计交付机柜超1.7万个，未来3年计划每年新投资不少于2.5万个标准机柜。

投资的好成绩，彰显外资对中国市场信心十足。“中国消费升级为企业提供了巨大的机遇；中国坚定的开放政策、良好的营商环境等，也增强了我们继续投资中国的信心。”斯凯奇中国、韩国及东南亚首席执行官陈伟利表示，去年斯凯奇在中国市场业绩实现逆势增长，投资10亿美元在江苏太仓建立的亚太物流中心今年将正式投入运营。

“当前和今后一个时期，我国发展环境依然严峻复杂。扩大有效投资，有利于熨平经济波动，保持经济运行在合理区间。”国家信息中心经济预测部副主任王远鸿说，相比消费和出口，投资受疫情因素影响相对较小，乘数效应大。2020年，资本形成总额拉动GDP增长2.2个百分点，是拉动经济增长最有力的引擎。

扩大有效投资，也有利于形成供需互促共进的良性循环。“写字楼地下车库新增了10多个充电桩，充电很方便。”在上海工作的李峰，去年添置了一辆心仪的新能源汽车。根据国家电网测算，充电桩建设每投资1元，可带动7倍多的新能源汽车消费，溢出效应明显。

投资需求潜力仍然巨大，补短板调结构、“两新一重”等领域是投资重点

经过高温熔化、压延、冷却等一系列流程，一车车尾矿废料“变废为宝”，成为环保建筑装饰材料。在江西鼎盛新材料科技有限公司，生产线忙碌作业，叉车来回穿梭。“绿色低碳循环发展，给企业带来了巨大的机遇。去年营收同比增长30%，今年我们又投入2.5亿元，改造一条线、扩建三条线，全部实现自动化和智能化生产。”对于产业发展前景，公司副总经理张学军十分看好。

企业设备更新和技术改造，是扩大有效投资的发力点之一。数据显示，在我国，有研发活动的大中型工业企业占20%左右，研发强度为1%左右，中高端产品和服务供给不足。受访专家认为，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力仍然巨大。

“作为世界上最大的发展中国家，我国基础设施总体水平还不够高，在民生领域、城乡区域发展等方面还存在短板，乡村地区人均公共设施投入仅为城镇的1/5左右。这次疫情也暴露出我国在卫生设施、物流体系、物资储备等方面投资仍然不足等问题。”在国务院发展研究中心研究员魏际刚看来，这些短板也意味着潜力，通过有效投资加以弥补，既能改善民生又能扩大内需。

具体来说，今年在扩大有效投资方面将重点聚焦哪些领域？

国家发展改革委副主任宁吉喆介绍，一方面，加大投资补短板、调结构的力度。要加快补齐基础设施、农业农村、公共卫生等领域短板；扩大制造业设备更新和技术改造投资；还要进一步加强宏观指导、统筹好产业布局，聚焦节能环保、新一代信息技术、生物、新能源等领域，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资。另一方面，加快推进“两新一重”建设。在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。在新型城镇化方面，实施城市更新行动，全面推进城镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设。在重大工程方面，及时推进川藏铁路、西宁至成都铁路、大藤峡水利枢纽工程等交通水利重大项目。

今年，上海市就提出要“让市民群众家门口烟火气更足、生活味更浓、幸福感更强”，通过在老旧小区、医院周边新建4000个公共停车泊位，打造示范性社区康复中心30家，新增早餐示范点200家等，做实做细家门口服务。

扩大有效投资，关键在“有效”。王远鸿认为，这需要提高投资的精准性和高效性，“资金是有限的，要把钱用在刀刃上，在强基础、增功能、惠民生等方面更好发挥支撑作用，避免‘大水漫灌’式的低水平重复建设。”同时，要处理好当前和长远的关系。既要考虑化解眼下的突出矛盾、应对好短期风险冲击，也要从长远调结构的角度规划，并且加强与财政、货币等政策的协调，为经济平稳健康发展打下坚实基础。

既要发挥政府投资引导带动作用，也要激发民间投资活力

政府投资具有“四两拨千斤”的引导功能。《政府工作报告》提出，今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，优先支持在建工程，合理扩大使用范围。中央预算内投资安排6100亿元。“中央预算内投资用于集中力量办大事、难事、急事，积极支持城镇老旧小区改造、‘三农’和水利、重大基础设施、国家重大战略、社会事业、生态文明建设等重点领域建设。”宁吉喆说。

民间投资对于扩大有效投资同样重要。去年民间投资保持良好恢复势头，占全社会投资54.9%，潜力很大。但相比2.9%的整体投资增速，1%的民间投资增速依然较低。《政府工作报告》提出，“完善支持社会资本参与政策，进一步拆除妨碍民间投资的各种藩篱，在更多领域让社会资本进得来、能发展、有作为”。下一步，如何更好激发民间投资活力？

稳定预期，提升投资信心。“一些民间资本进行投资的时候，可能会对市场准入、审批许可、招投标等方面的公平性存在顾虑，也有可能对于投资的方向不是很明确。”王远鸿认为，一方面，要深化“放管服”改革，进一步放宽市场准入，继续破除民间资本进入重点领域的隐性障碍，让民间资本公平参与市场竞争；另一方面，在政策制定的前期调研中，应充分听取企业意见，尽量保持政策的连续性稳定性，对于确实需要调整的政策应进行相应的沟通，为民间资本创造良好的投资环境。

加强支持，增强投资能力。“去年虽然受到疫情影响，但减税降费政策为企业节省了1800万元的成本，借助省里的‘财园信贷通’等政策又贷款1290万元，极大增强了我们研发新产品的能力。”江西华尔升科技有限公司负责人卢秋平说，企业今年准备加大对高端智能穿戴设备显示屏的研发投入，提升产品在全球市场的竞争力。宁吉喆表示，今年要进一步引导银行加大对民营企业信贷支持、落实中小微企业降成本政策。

创新方式，激发投资活力。今年2月，我国首条民营控股高铁——杭绍台铁路开始全线铺轨，预计年底前具备开通运营条件。作为国内首批8个社会资本投资铁路示范项目之一，杭绍台铁路可研批复总投资448.9亿元，复星民营联合体占股51%。“涉及国家重大战略及补短板领域的项目，政府部门、企业、社会力量可以多方参与、形成合力。”魏际刚说，可以通过规范有序推广政府和社会资本合作模式、稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金试点等，让更多民间资本参与进来。

在积极有效利用外资方面，宁吉喆表示，接下来将进一步缩减外资准入负面清单，更好地发挥自贸试验区扩大开放试验田作用；继续扩大鼓励外商投资领域；着力推动重大外资项目落地；全面实行外资准入后国民待遇；切实加强企业服务监管。

“中国实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，增强了我们在中国发展的信心。”施耐德电气全球执行副总裁尹正说，去年施耐德电气在厦门、北京、西安等地都加大了投资，未来将继续坚持深耕中国市场，强化企业在中国的本土供应链布局。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 18 版）

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