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中小企业市场预期企稳向好（新视点）

本报记者  韩  鑫
2021年03月17日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国中小企业协会近日发布今年2月份我国中小企业运行情况。数据显示，2月，我国中小企业发展指数达到87.5，环比上升0.5点，扭转上月小幅回调态势，重返上升通道，处于去年2月以来最高位。

　　具体来看，分行业指数全面上升，工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、房地产业、批发零售业、社会服务业、信息传输计算机软件业和住宿餐饮业指数均比1月上升0.3点以上。分指标来看，虽然成本指数继续下降，但仍与由降转升的宏观经济感受指数、资金指数和劳动力指数一起，保持在景气临界值100以上。

　　企业信心继续恢复。企业生产经营状况逐步改善，对未来发展信心不断增强。反映企业信心的宏观经济感受指数为102.1，比上月上升0.8点；综合经营指数为96.3，比上月上升0.2点。在调查的8个行业中，宏观经济感受指数全面回升。

　　市场预期普遍改善。我国市场供给需求同步改善，中小企业市场预期企稳向好。2月市场指数为79.8，比上月上升1.0点。所调查的8个行业中，国内订单指数和销售量指数全面回升。

　　资金紧张局面有所缓解。央行通过延期还本付息安排、创设“普惠小微信用贷款支持计划”等措施综合施策，全面强化中小微企业金融服务，缓解资金压力。2月份资金指数为101.7，比上月上升0.1点，高于景气临界值100。融资指数为88.8，上升0.1点，所调查的8个行业中，7个行业融资指数回升。

　　劳动力需求上升。受疫情叠加春节因素影响，劳动力供给有所下降；受就地过年影响，一些企业春节假期较往年缩短，带动劳动力需求上升。2月份劳动力指数为105.5，比上月上升0.4点，由降转升。

　　企业投资意愿有所提升。减税降费政策持续助力，支持民间投资各项政策持续发力，民营企业投资信心加快恢复。2月份投入指数为81.8，比上月上升0.7点，处于去年8月以来的高位。所调查的8个行业固定资产投资指数全面回升。

　　“中小微企业仍面临成本上升、资金偏紧、利润下降、劳动力供给小于需求等困难和问题。”中小企业协会有关负责人表示，实现今年经济社会发展目标任务，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 18 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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