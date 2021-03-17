工信部“牵线”汽车芯片供需对接（资讯速递）
2021年03月17日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报电 针对汽车芯片供应紧张问题，工业和信息化部日前举办汽车半导体供需对接专题研讨会，并发布了《汽车半导体供需对接手册》，支持企业持续提升芯片供给能力，加强供应链建设。
据介绍，为“牵线”汽车芯片供需对接，工信部于2020年6月启动《汽车半导体供需对接手册》的编制工作，广泛征求了汽车产业和半导体产业的意见和建议，共征集到85家企业的汽车半导体供需信息，其中包括26家汽车及零部件企业的1000条产品需求信息，以及59家半导体企业568款产品供给信息，覆盖10大类、53小类产品，占汽车半导体66个小类的80%。
（王 政）
《 人民日报 》（ 2021年03月17日 18 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国际消费者权益日主题活动举办 多家企业表示守护安全畅通消费
- 人民网北京3月16日电 （李栋 栗翘楚）3月15日，由中国消费者协会主办、人民网承办的“2021年3·15国际消费者权益日”主题活动在人民日报社新媒体大厦举行，活动主题为“守护安全 畅通消费”。来自最高人民法院、中央网信办、工信部、交通运输部、农业农村部、市场监管总局、国家邮政局等部门的相关负责人，中国饭店协会等行业组织负责人，法律专家和律师，有关企业和媒体代表等参加了活动。…
相关新闻
- 评论
- 关注