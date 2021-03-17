本报记者 乔 彩

在湖北省襄阳市樊城区，市民正在骑共享电动助力车出行。

谢剑飞摄（新华社发）

从共享消费到共享服务，从共享知识到共享生产……受疫情影响，以共享经济为代表的新业态呈现出强大的韧性和发展潜力，在保障民生供给、推动复工复产、扩大消费、提振内需等多方面发挥着重要作用。

多行业开启共享新模式

打开某在线问诊小程序，选择科室和医生，输入自己的病情描述，付费后等待医生在线回复或电话沟通，根据医生处方在线购药……防疫期间，大连市民王女士总睡不好觉，她尝试用微信进行在线问诊，一段时间后症状缓解了不少。

防疫期间，互联网共享医疗高效快捷的特点凸显，给越来越多的患者提供了便利。

国家信息中心近日发布的《中国共享经济发展报告（2021）》（以下简称《报告》）显示，2020年，中国共享经济交易规模约为33773亿元，同比增长约2.9%。其中，知识技能、医疗共享、生产能力三个领域市场交易规模分别增长30.9%、27.8%、17.8%。

受疫情影响，共享出行、共享住宿、共享办公等须通过线下活动完成交易闭环的领域市场规模有所下滑，而知识技能和医疗共享等领域规模大幅扩大。共享型服务和消费新业态新模式快速扩张，在有效保障居民日常生活需要、推动国内服务业和消费市场恢复、促进经济企稳回升方面起到了重要作用。

除了共享消费和服务，依托工业互联网发展起来的共享制造发展也迈上新台阶。例如，徐工汉云平台为武汉火神山医院建设紧急调配了在线设备进行驰援；富士康利用工业互联网平台进行医疗物资的快速柔性转产；阿里云、华为等通过开放计算能力、汇聚优质资源、运用相关模型，在药物筛选与研制方面发挥作用……疫情倒逼传统制造业企业和互联网平台企业积极探索和尝试共享制造新模式，助力企业战疫和复工复产。

拓宽灵活就业“蓄水池”

《报告》显示，2020年中国共享经济参与者人数约为8.3亿人，其中服务提供者约为8400万人，同比增长约7.7%；平台企业员工数约631万人，同比增长约1.3%。

共享经济发展提供了大量就业岗位，催生了大量新职业，在拓宽就业渠道、增加劳动者收入等方面发挥了重要作用。网约车司机、外卖骑手、电商主播、在线咨询师、电子竞技员等新工种成为越来越多年轻人的就业选择。

共享经济形势下，就业模式从传统的“公司+雇员”向“平台+个人”转变，就业市场结构发生变化。自谋职业、短期合同工、非全日制就业等灵活就业在就业形态中占比越来越高，在缓解就业市场结构性矛盾中作用显著。数据显示，2020年百度文库知识店铺总量超过14万个，带动许多兼职或全职的内容创业者就业。另一方面，受疫情影响，部分服务业企业人员歇业在家，而电商、物流等企业又面临用工荒。“共享员工”模式使得劳动力资源得以有效流动，成为抗疫纾困的新抓手。

国家信息中心分享经济研究中心副主任于凤霞认为，共享经济带来的新就业形态具有更强的包容性，大大降低了就业门槛，也提高了劳动者的就业效率。共享经济平台成为就业“蓄水池”，在特殊时期有效发挥了稳就业的作用。

监管力度不断加码

《报告》指出，2020年，共享经济大型平台企业的生态化扩张进一步加速。短视频平台抖音新增同城外卖、门票预订、酒店预订等服务，用户无须跳出APP就能完成消费闭环；网约车平台滴滴推出社区团购服务，用户在线下单后可自提也可选择上门配送；哈啰出行推出以文件、样品、小件物品递送为主的中短距离即时配送服务……

专家分析认为，平台规模越大，边际成本越低、用户聚集意愿越高、数据汇聚越多，越能够形成“赢家通吃”“强者恒强”的马太效应，因此大型平台企业容易取得市场优势地位。

对此，监管力度正在不断加强。2020年以来，国家市场监管总局已经公布了10余起未依法申报违法实施经营者集中案件的行政处罚决定书。2021年2月，《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》发布，反垄断相关法律制度进一步落地实施。

对共享经济未来的发展趋势，《报告》持乐观态度，预计2021年共享经济增速将有较大回升，速度有望达到10%-15%，未来五年，年均增速将保持在10%以上。

(责编：岳弘彬、程宏毅)