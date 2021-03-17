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设立图书漂流柜、打通城乡借阅资源，四川旺苍县——

书香 “走”在乡间小路上（会后探落实·提升公共文化服务水平）

本报记者  王永战
2021年03月17日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为四川旺苍县普济镇天台村的村民，在挑选“走”来的图书。
　　陈绍海摄

　　核心阅读

　　借阅点距离远、山路崎岖，是四川旺苍县推广全民阅读的难题。为了延长公共文化服务半径，当地以试点村落农家书屋为核心，在社组集中地带挂起图书漂流柜。

　　图书从县城“走”到乡村，从农家书屋“走”进居民家中，流淌在田野上的这缕书香，让阅读成为村里的一道新风景。

　　

　　四川广元市旺苍县城南，群山连绵，公路一直向山上延伸，直入东河镇红垭村。

　　春日正暖，村民辜朝兵爬上山坡，走向自家的养鸡场。辜朝兵的养鸡经验，来自在农家书屋里的阅读充电；而他跟阅读结缘的故事，还得从当地探索实施农家书屋延伸到社、建设图书漂流体系说起。

　　畅通资源

　　县城图书村里借还

　　远远望见旺苍县图书馆的中巴车摇摇晃晃地开进红垭村，辜朝兵总要第一时间往村委会旁的农家书屋跑去。中巴车送来县图书馆的最新书籍，再把村民们上次借阅的书籍统一带走。

　　2019年5月起，旺苍县尝试打通村社农家书屋与县图书馆的资源，实现一张图书卡可以在全县通借通还，便利乡村读者借阅。同时，通过定期更新书籍，不断充实农家书屋的藏书库存。为了规范管理书籍，还统一给所有农家书屋的书籍编码并登记上网，实现图书“定向追踪”。

　　变了样的农家书屋，成了辜朝兵空闲时去得最勤的地方。他之前干过网箱养鱼的活计，由于不懂养殖吃了不少亏。2018年回乡后，他建起了养鸡场，在村里的农家书屋看的第一本书就是《养鸡全书》。平日里，他时不时来书屋阅读，尤其爱看农业管理、养殖方面的书籍。每次到县城采买货物，他也总喜欢到县图书馆借几本书回家。“这是前几天在县图书馆借的《养鸡100个为什么》，正读得起劲嘞！”辜朝兵说，看完在农家书屋就能还，十分方便。

　　辜朝兵还记得，几年前农家书屋刚建好时，书架上的书不多，品类也比较单一，村民不感兴趣，书屋人气也不高。而这两年，他发现书屋里陈列的是县里统一编码的书籍，类型也更贴合村民的实际阅读需求。

　　现在，辜朝兵已经成为村里的养鸡大户。多少天给鸡打一次疫苗、养鸡场如何消毒杀菌……辜朝兵从书里学来一招又一招。看到辜朝兵从阅读里尝到“甜头”，村民们也时不时到书屋里学习知识。“真应了那句话，书中自有黄金屋。”辜朝兵感叹。

　　开展漂流

　　专人定期更新图书

　　距离红垭村五六公里的凤阳村，兽医李清涛是名爱书人，《兽医药理学与治疗学》等书常年摆放在他的案头，还定下每周到农家书屋阅读一次的小目标。

　　最近两年，李清涛养成了一个新习惯，每到农闲去村五社的图书漂流柜借书。

　　为了推广全民阅读，延伸服务半径，打通公共文化服务“最后一公里”，2019年5月起，旺苍县开始探索实施农家书屋延伸到社，将凤阳村、红垭村等作为试点村，以村里的农家书屋为核心，在各个社组集中地带挂起了图书漂流柜。图书从县城“走”到农家书屋，再从农家书屋“走”向居民家中，一个图书漂流体系在试点村落建立起来。

　　“旺苍县有60％的区域为山区，各个村落地广人稀，山路崎岖，村民们到农家书屋来一趟，短则半小时，长则几个小时。”说起实行图书漂流的初衷，旺苍县文旅体局副局长何晓军表示，就是希望拉近公共图书资源与读者的距离，解决山区群众阅读难的问题。

　　每两个月挑选5—10本书籍送到图书漂流柜，让村民们根据需要登记借阅……凤阳村文化辅导员许明蓉对这份工作早已轻车熟路。平日里，她要负责擦拭农家书屋的阅读桌，把阅读完毕的书籍摆放回书柜，再定期到各个社组更新漂流柜内的图书。

　　红垭村文化辅导员昝立，已经在这个岗位工作了近两年。村农家书屋内，书桌上的意见簿密密麻麻写满了村民对书屋和漂流柜的反馈意见。每当县城图书馆的中巴车来到村里，昝立会第一时间反馈，县图书馆会根据村民建议选择下次送来的图书。

　　来到图书漂流柜前，打开挂在墙上的蓝色小箱子，李清涛一眼看到一本养殖类的新书。许明蓉说，李清涛上次提起，希望多送来点关于鸡病防治的书。刚好春节前县图书馆送来了新书，假期一过，她赶紧把李清涛心心念念的书带过来。“没想到这么快就能看上。”捧着新书，李清涛乐呵呵地说。

　　如今，每个试点村都有这样的兼职文化辅导员。辅导员由村里聘请，文化部门给予一定补助，负责管理维护农家书屋，收集村民意见，并定期更新图书漂流柜。

　　融入日常

　　读书风尚浸润山村

　　前阵子，昝立多了项新任务，组建“图书银行”，通过收集村民闲置的图书，来充实农家书屋的图书资源。

　　红垭村农家书屋内，文学历史、农业经营管理、农技知识等总计2000余册各类书籍塞满书架。其中，县里配备的有1800册，来自“图书银行”的捐赠图书有300册。

　　春节前后，昝立动员村民将家里闲置的图书捐赠过来。“交换一本书，阅读百本书”，昝立说，知识不会因为捐赠图书而减少，反而加倍增多。

　　令她惊喜的是，每次发出倡议，大家总是热情回应。村民昝晓萍在幼儿园工作，平时喜欢阅读散文、诗集，经常网购图书。每读完一本书，她都很积极地捐到书屋。书屋里有不少适合小朋友阅读的童话书，昝立说，书屋里每次“上新”，都会吸引许多小朋友来“抢书”。

　　“平常最喜欢和我妈一起来这儿看书。”在红垭村农家书屋，刚读完一本诗集的昝晓萍感叹，村里这几年书香越来越浓。

　　读书逐渐成为不少村民的日常，学习知识的风尚浸润山村。无论假日时节还是农闲时分，去农家书屋阅读，正成为旺苍县田野上的一道新风景。

　　谈起下一步的计划，何晓军介绍，去年受疫情影响，图书漂流和更新的速度有所受限，“今年，希望在北部山区将图书漂流模式推广开来，为农家书屋投放更多书籍，让更多村民乐享书香。”

　　《 人民日报 》（ 2021年03月17日 12 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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