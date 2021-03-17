本报北京3月16日电 （记者寇江泽）近期，京津冀及周边地区出现空气重污染过程。为全力做好重污染天气应对工作，生态环境部于3月1日派出100个监督帮扶工作组进驻京津冀及周边地区，聚焦钢铁、焦化、水泥、玻璃等重点行业，对重污染天气应急响应工作开展监督帮扶。截至3月14日，监督帮扶工作组共现场检查企业4030家，发现存在问题企业770家，各类大气环境问题1055个。

在监督帮扶中，发现的典型问题主要有以下几方面：未按重污染天气应急预案规定落实停产措施，比如唐山全丰薄板有限公司、滨州市阳信恒利新型建材厂、鹤壁市富来陶瓷有限公司等；未按重污染天气应急响应要求落实限制生产、减产等措施，比如河北天柱钢铁集团有限公司、河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司；“未批先建”或未取得排污许可证，比如焦作市武陟县厚霖新型耐火材料有限公司、廊坊宸峻家具有限公司、沧州合程环保设备有限公司；未安装或不正常运行污染防治设施，比如山西同邦科技开发有限公司、天津盛世联盟节能玻璃科技有限公司；部分地方存在露天焚烧问题，比如焦作、保定、唐山、德州、晋城、濮阳等。

针对监督帮扶发现的问题线索，生态环境部迅即交办相关地方，督促切实履行生态环境保护主体责任。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)