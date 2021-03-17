本报南京3月16日电 （记者姚雪青）近日，太湖流域首艘电动作业船“太湖电动001号”在江苏无锡正式下水作业，为太湖生态治理注入绿色动能。

太湖隶属长江水系，推进太湖流域水环境综合治理与保护，关系到流域水资源的可持续利用，也是江苏推进长江经济带高质量发展的重要内容，太湖生态环境修复已被纳入长江保护法。

“首艘电动作业船下水，对于整个太湖流域的生态治理来说只是一个起点，我们将逐步推动太湖蓝藻打捞等生态治理作业船全电化，推动太湖流域电气化景区全覆盖。”国网江苏省电力有限公司相关负责人介绍，“太湖电动001号”电动作业船采用“油改电”技术，改造后，可以储存的电量相当于5辆电动汽车电量。

据初步测算，太湖流域船舶全部实现电动化改造后，每年可减少二氧化碳排放7.5万吨，这相当于中和掉了2.7万多辆私家车排放的二氧化碳。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 14 版）

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