景一鸣 张淑玲

原标题：老年代步车问题调查：上有政策下有对策 变相销售猖狂

花招百出 变相销售仍猖狂

——老年代步车问题调查

编者按

今年全国两会期间，老年代步车问题备受人大代表和政协委员关注。2020年末至今，北京市针对老年代步车开展了专项执法行动，规范路面通行，严查违规售卖。统计显示，随着执法行动的深入开展，12345市民服务热线收到市民针对老年代步车问题的反映量也迅速增加。针对违规销售的源头治理是否彻底？对于目前仍存在的庞大使用群体如何管理？如果停止使用老年代步车，又该怎么满足老人出行“刚需”？本报记者对此展开深入调查。

上有政策下有对策

源头治理下再生“新业态”

所谓的老年代步车，其实是被商家炒作起来的一个概念，法律上所指的就是三、四轮低速电动车。自2020年12月起，北京市公安局会同交通、商务、市场监管、城管执法等有关部门开始对三、四轮低速电动车开展了集中整治行动，坚持源头治理销售环节与路面规范通行秩序同步推进，持续开展综合治理工作。

梳理2020年12月以前12345市民服务热线有关老年代步车的相关诉求，记者发现当时有很多市民反映老年代步车占道销售的问题。集中整治行动开展后，截至发稿，记者回访了超过10处诉求件中提到的点位，看到这些销售电动自行车的门店已不再做老年代步车的生意，向店员询问也均表示“不敢卖”“没法进货”，还有一些老年代步车专营店已关张。

但是，记者注意到，有很多老年代步车的使用者到门店修车，其中不少送上门修理的车辆甚至是九成新的。他们告诉记者，虽然现在想在门店买老年代步车很难，但是想从网上买还是很容易的，从网上购车，出了问题就到门店来修车，“这就叫上有政策，下有对策，不那么好管的。”

根据老年代步车使用者所述，记者在多家网络购物平台进行搜索，发现如果搜索“老年代步车”这几个字，显示结果均为零，但网络平台会提示近似的关键词，当记者以“新能源代步车”“老年新能源车”“电动轿车四轮”等近似关键词再次进行搜索时，网上的店铺就筑起了“高楼”，粗略统计不下百余家店铺正在销售。记者将店铺范围限定在北京后，筛选出的店铺数量降至20余家，一家店铺的信息显示，近期老年代步车的销量达近300辆。

网络销售平台成为老年代步车流入北京市的新渠道。

记者浏览其中一家北京的网店看到，在商品信息下方标有注意事项，其中第一条便是提醒老年代步车和燃油四轮代步车均不能上牌，下单前请详细了解当地交通政策，介意者慎拍。同时还提到，下单付款者不能以不能上牌、不好开等理由退换货。不过，注意事项的最后一条提到，当车辆出现“小问题”时，厂家提供配件，建议买家到附近的三轮车或两轮车店进行更换。对照记者此前在门店看到的情况不难发现，网店似乎有意无意地与实体店联手，“暗度陈仓”继续销售老年代步车。

随后记者和多名网络卖家进行交流，他们均表示，买家购车后，卖家会通过物流将老年代步车送往离买家最近的物流网点，方便买家“提车”。记者询问在北京市是否会受到限制时，多名网络卖家表示，因为现在相关政策尚不明朗，这一销售渠道并未受限，不会出现车辆被扣的问题。

售卖车不摆店内

小门店偷摸卖二手车

在进一步调查中记者发现，除了网络购物平台改换关键词继续销售老年代步车外，北京市老年代步车的销售、改装业务也未完全绝迹。

近期有市民向市民服务热线12345反映，姚家园西里1号院内有很多老年代步车占用机动车停车位。3月13日，记者现场走访时发现了一个细节，多数老年代步车的车身或车尾都留有广告，上面注明了老年代步车销售门店的具体地址。统计发现，停放在该小区内的老年代步车，超过50%来自于朝阳区金泽家园北门外的一家销售门店。

当晚记者顺藤摸瓜来到金泽家园，该小区北侧底商中，电动自行车销售门店相当密集。记者向多家门店核实，店员均表示从去年便已不再销售老年代步车。但仔细观察记者发现，实际情况并非如此。

晚6时许，一位老人将自家的老年代步车开到了一家门店前，希望店家能在车顶安装一块太阳能板，用来给电池充电。交谈中店员透露，现在虽然不能卖“整车”，但是改装、增加零部件、电池增容等各项业务仍可以做。

随后另一名店员告诉记者，如果想买车，他们店里有二手车可以卖。根据他们的指引，记者好不容易找到所谓的二手车，它停在距离店铺很远的一条便道上，外观已经相当破旧，如果店家不自己承认，相关执法部门很难判定这是一辆正在出售的二手车。

店员说，这辆车已经用了三年，别看外观破旧，但是加一块电池、更换一些零部件后跟新车使用差不多，比新车还便宜。“你要是买的话，裸车2000块钱。”

混淆三轮摩托与残疾人车

老年代步车出现新“变种”

根据举报的线索，3月14日，记者来到位于南四环内的丰台区福臻家园6号楼前，只见电动自行车门店连成了一大片，其中也夹杂着摩托车门店。当天下午，一位看上去七八十岁的老人将一辆老年代步车开到摩托车门店前，让店员帮他修车。仔细一看，这辆车的外观与常见的三轮低速电动车相仿，不同的是，这辆车赫然悬挂着京B牌照，原来这是一辆三轮摩托车。根据相关规定，悬挂京B牌照的三轮摩托车是不能在六环内行驶上路的。

“这不是电动车，烧油的，你买不了。”见记者一直旁观，一位店员上前提醒。根据这位店员介绍，老人开来的这辆车就是他们店里出售的，如果想买这样的车，使用者本人要有三轮摩托车驾照(D本)，同时要有一个郊区的户口。而对于该车的行驶限制问题，店员则只字未提。

一旁围观的几位老人看着眼前的三轮摩托车好一阵羡慕。记者追问行驶限制相关问题时，店员说，买车的这位老人是一位残疾人，如果有残疾证就没有人追查。记者看到，老人开来的三轮摩托车的挡风玻璃上贴着一张A4纸，上面写着“残疾人专用车”。

店家把燃油摩托车作为老年代步车售销给老人。

记者试图和这位老人交流时发现，老人的视力不太好，听力也很弱，即使大声呼喊，老人也只是摆手示意听不见。这样一位老人，开着最高时速可达每小时80公里的三轮摩托车上路，其危险性不言自明。根据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车、轻便摩托车准驾车型的，在18周岁以上、70周岁以下。虽然目前这一政策有所放宽，但在规定中对申领人的视力、听力仍有严格的要求。只要简单交流，卖家就能发现老人不符合这些规定，可仍把燃油摩托车作为老年代步车卖给他。

记者咨询相关部门得知，贴着“残疾人专用”告示却使用三轮摩托车车牌的行为是违法的。三轮摩托车和残疾人使用的残疾人机动轮椅车是两个概念，不能混为一谈，如果是残疾人机动轮椅车上路行驶，除了车辆本身要在工信部的机动车公告目录内，上路还必须悬挂专用的残疾人用车车牌，驾驶者本人也要申请残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型的机动车驾驶证。

记者手记

科学预判才能精准治理

从2020年12月至今，各相关部门的联合执法行动成效显著，有效打击了老年代步车的销售源头。可是在利益的驱动下，一些商家通过各种投机取巧甚至违法手段，仍试图“暗度陈仓”继续销售老年代步车。

建议有关部门广开思路，预判可能出现的新形势，并扩大联合执法范畴，特别是对网上销售进行合理约束，通过梳理法规政策，切断更多老年代步车在本市的违规销售渠道。

此外，严控供给的同时，也不能忽视需求。老年代步车在北京市的存量很大，市民手中现存老年代步车该如何处理？如果停用老年代步车，出行刚需是否有更好的解决办法？老年代步车在北京市内的“退潮”是否需要过渡期？采访当中，很多市民说，在盼望新政策的同时，也希望有更多细则能回答百姓最关心的这些问题，让大家不再进退两难。

本报记者 景一鸣 张淑玲

(责编：王震、初梓瑞)