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“共享消费”涨价：是“剩者为王”还是竭泽而渔？

何欣荣、何曦悦
2021年03月17日08:54 | 来源：新华社
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最近，期盼“车厘子自由”“口红自由”“外卖自由”的人们突然发现，共享单车起步价已从最初的每小时0.5元、1元提升至半小时1.5元，“单车价格逐步超越公交车”；共享充电宝涨幅更惊人，已从之前半小时免费或每小时1元，猛涨至每小时4元，如果一时间难以归还还会面临更高的单日费用……各类共享经济业态成为人们生活的一部分之后，猝不及防地狠狠“割”了用户一刀。

在市场经济条件下，商家对于实行市场调节价的商品或服务，享有充分的定价自由。但是，近期一些共享经济产品或服务大幅涨价，确实有不合理的地方，引来网民纷纷吐槽也是有原因的。

做一道简单的算术题，就能明白人们为何对几元钱的涨价如此抗拒：在各大电商平台，知名品牌的10000毫安时的充电宝，不到80元便可买到，甚至二三十元就能买到容量尚可的充电宝。但是，如果租用共享充电宝，以平均每次使用2小时计算，租用10次的钱就足以购入一个品牌充电宝；如果当天因各种情况无法及时归还，还要支付额外费用，可能比买下一个充电宝还要贵。

屡屡上调价格背后，是可观的利润空间。近日，共享充电宝企业“怪兽充电”向美国证券交易委员会递交的招股文件显示，其2020年的营收高达28.09亿元，其中96.5%来自充电宝租借业务；2019年，“怪兽充电”净利润为1.67亿元，净利率达8.2%。

为何在网民的一片吐槽和反对声中，部分共享经济企业还能挺直腰板肆意涨价，甚至信心满满冲击纳斯达克？它们靠的并非高精尖科技，而是在互联网经济中用价格战和疯狂渠道布局挤垮竞争对手，说到底仍是“先烧钱抢占市场，后涨价收割”的套路。

只要稍微留心就能发现，无论是共享单车还是共享充电宝，都已从当年的群雄逐鹿变为几个玩家主导市场的格局。但“剩者为王”的局面刚形成，相关企业就迫不及待地举起了收割的镰刀。

当然，板子不能完全打在共享经济业态身上。以共享充电宝为例，以前进驻娱乐场所、饭店等客流量较大的热门商圈，大都是免费的，但世易时移，现在一般要向商家缴纳不菲的入场费，还要被收取极高比例的抽成。这些商家似乎没有意识到，共享充电宝能够方便消费者，实际上也能提升其服务水平、留客能力。

虽然在数字化加快推进的当下，出门在外给手机充电慢慢变成了一种“刚需”，但如果持续涨价，共享充电宝未来的结局不难推测：假如没有新的企业入市搅局，以更低的价格再次引发“价格大战”，用户只能逐渐降低充电宝的租借频次，逐渐养成出门自带充电宝的习惯——除非十万火急，他们不会再租借充电宝。

企业急着赚钱，投资人忙着上市，商家乐得额外增收，各方看上去都得了好处，但好不容易培养起来的用户消费习惯，很可能被相关利益方一点点毁掉，“剩者为王”因竭泽而渔最终变成无“鱼”可捕。

3月初，橙心优选等五家社区团购企业被市场监管总局行政处罚，原因是以不正当价格行为扰乱市场秩序。不难看出，从打车软件到社区团购，再到种种共享经济新业态，只有持续加强监管，在相关行业出现不好苗头时及时叫停，才能避免消费者的刚需被竭泽而渔，进而让互联网经济新业态不再是“收割大户”。

(责编：王震、初梓瑞)

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