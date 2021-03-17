锅圈供应链（上海）有限公司今日已经完成招银国际、天图资本主导、老股东超限跟投的3亿美元D轮融资，锅圈将加筑上游壁垒，进军三到六线消费市场，持续深耕供应链做好产业协同，做成距离广大消费者居住社区最近的新型家庭食材超市。

锅圈食汇是一家专注于中国家庭的食材超市，以三公里为辐射，满足人们日常火锅和烧烤的需求。在4年前，锅圈食汇就开始渗透烧烤领域，如今已经探索和研发了超100种烧烤食材，并推出了家庭无烟烧烤炉。

据悉，2019年锅圈门店销售同比增长400%，并连续2年实现盈利。2020年2月到11月的9个月时间中，锅圈食汇平均每天开店12.2家，服务1.3亿用户，2020年门店总数量已达5000家。过去一年多的时间中，加上此次D轮，锅圈已经连续完成4轮融资，累计融资金额近30亿元。

在锅圈食汇的门店和APP里，开始出现越来越多预售形式的生鲜菜品，覆盖了日常烹饪、便利速食、休闲零食等多种用餐场景。锅圈食汇旗下第一家生鲜工厂，已经在郑州成功建设完成。从火锅到烧烤，锅圈食汇正式探索生鲜领域。

(责编：孙红丽、吕骞)