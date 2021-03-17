黄俊毅

原标题：猪肉价格连续7周回落 专家认为肉价仍将震荡下行

猪肉价格连续7周回落，专家认为——

肉价仍将震荡下行

本报记者 黄俊毅

“全国猪肉价格已经连续7周回落，后市可能仍将震荡下跌。”近日，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇在接受经济日报记者采访时说。

从周价看，农业农村部重点监测的500个集贸市场，生猪价格在2021年1月第3周为36.01元/公斤，自1月第4周开始回落，3月第2周跌至29.06元/公斤，环比下跌2.5%，同比下跌20.7%，累计下跌19.3%。集贸市场猪肉价格涨至2021年1月第3周54.22元/公斤后连续7周回落，3月第2周为46.26元/公斤，环比下跌2.5%，同比下跌20.9%，累计下跌了14.7%。

猪价下跌的原因，朱增勇认为主要在于生猪出栏量增加、储备肉投放。今年1月份至2月份定点屠宰企业生猪屠宰量3376万头，同比增长44.2%。国家储备冻猪肉1月份以来累计投放21万吨。3月份投放力度虽然较前期下降，但连续两次合计投放了2万吨，成交率较高，猪肉供给充裕。另外，禽肉、牛羊肉等其他肉类供给充裕，一定程度上减少了猪肉消费需求。3月份至4月份一般都是每年消费淡季，也造成了节后猪肉消费需求下降。

在北京新发地农产品批发市场，3月12日，白条猪批发平均价是30.75元/公斤，比上上周同期(3月5日)的32.0元/公斤下降3.91%，比上月同期的34.75元/公斤下降11.51%，比去年同期的43.30元/公斤下降28.98%。周环比小幅下降，月环比、年同比大幅下降。上周白条猪的日均上市量为1190.57头，比上上周(2月27日至3月5日)的1021.71头增长16.53%。上周日均上市量比去年同期的1006.71头增长18.26%。

“今年以来，市场上销售的白条猪价格差距比较大。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

一般来讲，单重在80公斤至90公斤/头的白条猪肥瘦适中，比较受欢迎，价格也是最高的。单重超大或者偏小的，价格就会低一些。小体型的白条猪价格最低。春节过后，北京市场上销售的白条猪一度以小体型白条猪居多，价格下降的速度比较快。进入3月份以后，小体型白条猪占比明显降低，大体型白条猪占比明显增大，说明有一部分增加的产能已经被提前释放，价格也就是在这种情况下出现一些反弹。

关于后市，朱增勇认为，猪价将继续下跌，或因节日短期提振，但回落趋势难改。

从供给来看，2020年底生猪存栏恢复至4.07亿头，已经达到2017年水平的92%以上，生猪供给预计继续明显高于上年同期。局部地区受猪价下跌影响，生猪抛售情况仍存在，低价白条猪肉短期仍冲击市场，市场供需博弈处于胶着状态。前期进口冻品流通受阻，大约超100万吨，预计二季度冻品流通恢复后将有效补充猪肉供给。从消费看，年后一直到6月份都是猪肉消费需求低谷季。因此，总体来看，猪价将会稳中趋降。

“最近两周，价格基本上是在周前期有所上涨，周后期有所回落，说明肉价在近期进入暂时的僵持阶段。上周日均上市量环比有较大的增幅，同比也超过去年同期，说明白条猪的供应能力在逐渐增强。”刘通认为，在这种情况下，价格基本上失去了上涨的动力，因此，养殖场应该坚持顺时出栏的原则。

(责编：王震、吕骞)