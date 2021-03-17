王泽昊

原标题：春天的赞歌——记一场隆重的高原春耕典礼

3月16日，拉萨市达孜区塔杰乡农民向拖拉机手敬献青稞酒。新华社记者 觉果 摄

晨光熹微，万物复苏。16日清晨，西藏山南市乃东区克松社区的田地迎来了他们的主人。200余名克松社区居民衣着盛装、扶老携幼，陆陆续续走进田地，开启一年一度的春耕盛典。

据有关资料记载，这种春耕仪式已有1600年的历史。根据藏文历算，今天是西藏农田开耕的日子。平日厚重而黝黑的土地，被人们摆上了象征五谷丰登的“切玛盒”，一处处五彩斑斓、随风飘扬的风马旗将这片土地装点得生机勃勃。73岁的多吉老人精神矍铄，头戴金花帽，身穿崭新的藏装，与乡亲们互敬青稞酒，祈祷风调雨顺。

“我们全家人都来参加春耕仪式了，女婿还开来了手扶拖拉机。”多吉说。春耕在西藏农民的眼中，是一年之中最为隆重的农事活动，百姓会举行盛大的春耕仪式，祈福一年的丰收。

“过去农民都是用‘二牛抬杠’的方式耕地，现在耕种都是机械化了，再也用不着牦牛了，但为了纪念传统，我们便用这个假牦牛来替代。”克松社区党委书记刚组说。

10点30分许，刚组俯身抓起一块石头，攥在手中，石块微微发热，意味着时机已到，他立刻挥手示意，向人群大声喊道：“开耕喽！”

16台农机发出隆隆的轰鸣声，依次进发，平整的土地被犁出一道道深深的垄沟。现场不少群众还拿出手机，时而跟随拖拉机拍录视频、直播，时而三三两两一起自拍，现场好不热闹。几位妇女还就地跳起了锅庄舞，脸上洋溢着灿烂的笑容。

3月16日，2岁的小姑娘丹增色珍在开春仪式上吃“切玛”。新华社记者 觉果 摄

“农业机械化的普及，农民再也不用亲自耕地了，他们手里拿的木耙子也只是在春耕仪式这天表演用的道具。”刚组告诉记者。

据了解，去年，克松社区在西藏自治区供销合作社的帮助下，流转土地83.5亩给一家农业公司，用来种植蔬菜。

“十三五”以来，西藏已累计投入45亿元，建成高标准农田225万亩。粮食每亩单产已由2015年的374.94公斤，提高到2020年的387.33公斤。2020年全区粮食产量达到103万吨，连续6年保持在100万吨以上，西藏主粮供应基本实现自给自足。

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