原标题：多地60岁以上老人开打新冠疫苗 接种前要了解这些！

目前，新冠疫苗的接种工作正在全国范围内有序进行。此前，各地的疫苗接种主要针对18至59岁年龄段人群。近期，一些地方已经启动了60岁以上老年人的接种。

老人接种疫苗需要符合哪些条件？接种时又有哪些特殊注意事项？一起来了解！

多地部署60岁以上老人接种新冠疫苗

“截至3月14日，共接种新冠病毒疫苗6498万人次。”

这是国家卫生健康委副主任李斌15日在国务院联防联控机制发布会上透露的数据。

据他介绍，目前，中国正在按照重点人群、高危人群和其他人群依序推进的原则组织实施接种，稳步提高新冠病毒疫苗人群覆盖率。

记者了解到，近期，多地已陆续开始为60岁以上的老年人接种疫苗。

例如，据北京市疾控中心消息，目前，北京市根据国家的总体安排，已经为部分有接种需求且身体基础状况较好的60岁及以上老年人接种新冠疫苗。

下一步，北京将根据国家意见适时全面开展老年人接种。此外，根据疫苗研发进展和后续临床试验结果，北京还将按照国家统一要求安排全市18岁以下人群接种工作。

在安徽合肥，瑶海区、蜀山区等近期也已宣布，慢性病人群及60岁以上老年人群，如确实需要接种新冠疫苗，也可经接种医生健康评估合格后再接种。

天津则明确，2021年下半年，适时启动老年人(≥60岁)、基础性疾病患者等人群接种，同时根据新冠病毒疫苗临床试验进展，及时调整免疫策略。

什么情况下老人可以接种新冠疫苗？

老人接种新冠疫苗是否安全？接种需要符合哪些条件？这是公众最关心的问题。

“老人要充分评估自己的健康状况后再预约，来到现场后，在接种之前工作人员还会对老人的血压等情况进行评估，并且详细询问其他健康状况。”北京市海淀区中关村街道负责接待疫苗咨询的一位工作人员告诉记者。

据工作人员介绍，目前该接种点已经可以为60至70周岁的老人接种新冠疫苗，但工作人员也提醒，有接种需求的老人要与现场的医务人员进行充分沟通，告知病史等。

那么，患有慢性病的病人是否可以接种新冠疫苗？

北京市疾控中心副主任庞星火日前对媒体表示，如果慢性病可以通过药物控制，身体能够保持稳定、良好的状态，是可以接种疫苗的。相反，无论患有哪种疾病，如果正处在急性期，都不建议接种疫苗。

科兴控股董事长尹卫东近期在接受媒体采访时也表示，作为老年人，只要高血压是控制的、血糖是平稳的、服药都是正常的，就可以接种新冠疫苗。但如果高血压控制不好，应先进行高血压方面的治疗，平稳之后，再接种新冠疫苗。

另据媒体报道，为更好服务老年人，目前北京的一些接种点已经进行升级。

例如，目前，来广营地区共设3个接种点，每天接种量在两三千人次。60岁以上人群疫苗接种工作从3月10日正式开展，平均每天约为170位老年人进行接种。接种点特意对抢救设备和药品进行了升级，增加了老年人常用的降压、降糖等药品，以及血糖监测仪等设备。

老年人接种后一定要监测生命体征

那么，相较于年轻人，老年人在接种完新冠疫苗后有没有一些特殊的注意事项？

“老年人接种新冠疫苗之后需要监测一下生命体征，比如血压。”云南省传染病专科医院主任医师闵海燕日前接受媒体采访时就特别提醒。

尹卫东也提醒医疗机构，在对老年人进行新冠疫苗注射后应有一些特别的监测，有益于缓解老年人的紧张，也便于正确理解一些与疫苗无关的偶合反应，还可以通过社区组织上门服务等方式提高老年人的接种便利性。

值得注意的是，北京市疾控中心近期发布的《新冠疫苗接种热点问题解答》中明确，接种时，要认真阅读知情同意书，主动告知医务人员你的健康情况，医生会帮助判断是否可以接种。

因此，专家建议，视力不佳的老年人在接种疫苗时，应记得带上自己的老花镜。

在异常反应救治保障方面，国家层面也在强化。

据日前国务院联防联控机制发布会透露的消息，已组织二级以上综合医院对口负责接种点的医疗救治保障工作，派出有经验的急诊急救人员携带必要的医疗设备、药品等驻点保障，派出120急救车现场值班值守。对参与医疗救治的人员进行严格培训，确保发生疑似异常反应时能够及时识别、立即处置。畅通转诊渠道，建立救治绿色通道，全力组织救治。

另外，目前，国务院联防联控机制已经派出15个督导组赴各省现场指导，确保各项措施落实到位。(记者 张尼)

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