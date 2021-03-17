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这次会议谋划了“十四五”碳达峰、碳中和工作“施工图”

新华社记者高敬
2021年03月17日09:02 | 来源：新华社
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原标题：这次会议谋划了“十四五”碳达峰、碳中和工作“施工图”

3月15日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议，其中一项重要议题，就是研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措，会议指明了“十四五”期间要重点做好的7方面工作。

在业内专家看来，这次会议明确了碳达峰、碳中和工作的定位，尤其是为今后5年做好碳达峰工作谋划了清晰的“施工图”。

“这次会议的一大亮点就是，把碳达峰、碳中和工作在国家经济社会中的定位说清楚了，明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，这事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文说。

我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。专家表示，从现在开始，到2030年前实现二氧化碳排放达到峰值，时间不满10年，但我国经济发展的同时，能源消费总量仍然处于上升通道，因此“十四五”时期二氧化碳排放控制如何，就显得格外重要，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。

今后5年，碳达峰重点工作在哪里？此次会议从能源体系、重点行业、绿色低碳技术、绿色低碳政策和市场体系、绿色低碳生活、生态碳汇能力、国际合作等7个方面进行了部署。

在中国社科院学部委员、北京工业大学生态文明研究院院长潘家华看来，会议提出的举措非常精准。“碳达峰、碳中和工作没有捷径可走，首当其冲就是要控制化石能源消费。”他说。

我国能源结构是以高碳的化石能源为主，化石能源占比约85%。能源的清洁低碳化，是会议对“十四五”碳达峰部署的第一项重点工作。

会议提出完善能源“双控”制度。潘家华说，这表示今后既要控制能源消费强度，也要控制能源消费总量，这是一大进步。他指出，我们要重点控制的是化石能源消费总量，可再生能源则是多多益善，要实施可再生能源替代行动，同时要构建以新能源为主体的新型电力系统。

工业、建筑、交通是我国主要终端能耗部门。会议提出，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。

常纪文说，今后5年，工业领域的绿色供应链、建筑领域的绿色建筑等都大有文章可做。

记者了解到，当前一些地方正在探索的绿色建筑，通过“黑科技”的加持，可以大大减少在取暖和制冷等方面的能源消耗。

在交通领域，很多地方已经开始行动。比如今年起，作为全国汽车产业基地之一的长春市将加速出行方式电动化步伐，出租车和公务车原则上不再增加或更新燃油车。很多城市的公交车、出租车已经悄悄变身为电动车。

与此同时，相关的政策体系也正在推进中，全国碳市场建设有望今年6月底前启动上线交易。专家还建议，要加快布局与碳达峰、碳中和相关的低碳前沿技术，加强应对气候变化国际合作。

专家特别提醒，碳达峰不是攀高峰，“十四五”期间乃至很长一个阶段，如果不能遏制化石能源的增长，尤其是煤炭的增长，将对碳达峰产生巨大的压力。当前要防止形成碳锁定效应，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。

会议强调，实现碳达峰、碳中和是一场硬仗，也是对我们党治国理政能力的一场大考。对此，常纪文表示，各地要认识到降碳工作的长期性和艰巨性，增强绿色低碳发展的本领。

(责编：赵竹青、吕骞)

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