原标题：经济观察：金融活动全部纳入金融监管意味着什么？

中央财经委员会第九次会议近日召开，其中一大议题是关于平台经济健康发展。会议明确提到，要提升监管能力和水平，优化监管框架，实现事前事中事后全链条监管，充实反垄断监管力量，增强监管权威性，金融活动要全部纳入金融监管。

面对金融科技飞速发展下的潜在风险，官方在过去数月内频频释放信号：必须处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系。

近年来，中国金融创新速度与科技水平同步提升，信息技术的创新运用始终伴随金融改革发展进程，这扩大了金融服务覆盖面，提升了金融服务效率，在降低融资门槛等方面作出了一定贡献，部分应用领域已处于国际领先水平。

但也应注意到，金融数字化快速发展带来了网络安全、市场垄断、数据权属不清、消费者权益保护等方面的新问题，还有一些“伪创新”甚至违法违规行为，影响市场公平和金融稳定。

尤其是一些大型科技公司进入金融服务领域，形成大型金融科技公司，搭建起属于公司的“数字帝国”。

全国政协委员、证监会原主席肖钢指出，“数字帝国”不利的方面体现在混业经营可能形成系统性金融风险；金融消费者与投资者的保护仍不充分，维权难度大；可能形成行业事实垄断，给监管部门反垄断带来了不少挑战；可能存在技术安全风险；去中心化增大监管难度。

2020年10月31日，国务院金融稳定发展委员会专题会议召开并表示，既要鼓励创新、弘扬企业家精神，也要加强监管，依法将金融活动全面纳入监管，有效防范风险。

随后，中国银保监会首席律师刘福寿在出席一次吹风会时称，要按照金融科技的金融属性，把所有的金融活动纳入到统一的监管范围。

全国政协常委、经济委员会主任尚福林此前对中新社等媒体表示，金融科技本质上是一种技术驱动的金融创新活动，也应当依法依规纳入监管、持牌经营。

对于最新提出的“金融活动要全部纳入金融监管”，南开大学金融发展研究院院长田利辉对中新社记者说，该提法意味着金融监管将会实现全覆盖，不留死角，也意味着中国科技金融创新必须牢牢把握住合法合规的前提。

“这不是要遏制金融创新，而是要规范金融创新。中国金融需要的是能够助力国计民生和符合监管要求的金融创新，而不是规避监管进行制度套利的创新。”田利辉说。

面对金融创新活动，在做到监管“无死角”的同时也要让监管与时俱进。

肖钢建议，对于大型金融科技公司，监管应完善对大型金融科技公司的监管框架，加强对金融消费者与投资者的保护，加强反垄断监管，建立健全应急管理机制，加强国际监管协调。

他也特别提到，面对数字金融发展中的种种挑战，应大力发展监管科技加以应对。监管科技旨在利用科技手段优化金融监管模式，提升金融监管效率，降低机构合规成本。但目前来看，监管科技的发展落后于金融科技的发展，未来应加强统筹规划、提升监管的智能化和穿透性等。

尚福林直言，对“伪创新”“乱创新”予以严厉打击，对各类违法违规行为“零容忍”，也要持续完善监管体系，增强针对性、适用性和可操作性。

田利辉说，互联网企业业务创新能力突出，监管需要开展原则监管，从而防止通过模式创新进行制度套利。而且在新时代，监管需要积极使用大数据和云计算，适时开展智能监管。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、吕骞)