原标题：家族信托迎爆发式增长 业务创新塑造核心竞争力

过去一年，信托行业在家族财富管理领域成长态势明显。以五矿信托为例，其家族信托去年累计实收规模较2019年同期增长300%。分析指出，随着中国高净值人群的持续增长以及相关法律法规的持续完善，家族信托服务领域将呈现更多发展机遇。

市场渐趋成熟 家族信托业务井喷

随着国内市场逐步成熟以及政策利好释放，信托行业在家族财富管理领域迎来爆发式增长。截至2020年6月末，我国家族信托存续规模已达到1863亿元。

据五矿信托家族办公室总经理尹璐介绍，近年来家族信托的普及教育开始显现效果，高净值客户对家族信托的认知在逐步增强，客户对财富传承的需求更加紧迫。同时，国内家族信托配套机制也在逐步完善和推进，包括法律法规方面、对民营经济的保护等等。现在越来越多的信托公司，开始把家族信托作为一个战略业务。

作为一家央企背景的信托公司，五矿信托高度重视发展家族信托，于2018年组建家族办公室，专业开展家族信托业务。2019年6月，家族办公室成功设立了首单永续传承型家族信托，自此业务加速开展。数据显示，截至2020年12月25日，五矿家族信托累计实收规模40.39亿元，较2019年同期增长300%。

五矿集团相关负责人指出，五矿集团将家族办公室作为未来业务发展的重要方向，2021年公司将继续大步迈进。

创新产品业务 个性化服务“财富传承”

随着部分高净值人群的事业逐步进入巅峰期和稳定期，财富传承的需求开始集中显现。而依据不同的需求，信托公司也不断尝试推出多种创新业务，个性化定制家族信托产品。

创新是家族财富管理业务持续推进的重要动力。2020年以来，五矿家族信托多方运用内外部专业资源，着力推进业务创新研究与落地。

五矿家族信托持续推进股权/股票类家族信托研究，2020年12月落地一单家族信托持有非上市公司股权信托，为多名超高净值客户定制股权/股票信托综合服务方案，并重点分析信托架构对于境内公司首发上市的影响，切实打造“家-企”闭环式服务。

此外，五矿家族信托推出的类遗嘱信托附有复杂的信托分配方案，是类似遗嘱与信托的结合体，由于交付资产在客户生前完成，同时委托人在遗嘱中明确家族信托的存在，也可以最大限度地避免信托公司与遗产继承人的纠纷；“艺享世家”艺术品消费信托，则为客户提供“美在财富”“美在欣赏”“美在日常”等多样化艺术权益服务；家庭委托人信托，实现了家族信托在管理模式和制度安排层面的升级与突破。

同时，五矿家族信托还整合国内优质养老服务资源，形成了涵盖养老社区、高端医疗、临终关怀、适老化改造及意定监护的多维度、高品质养老服务体系，探索服务信托新模式。

信托公司回归本源的重要路径

五矿信托联合国家金融与发展实验室发布的家族财富管理调研报告显示，家族信托服务可以成为信托公司回归本源的重要路径。未来，随着中国高净值人群的持续增长以及相关法律法规的持续完善，家族信托服务领域将呈现更多发展机遇。

信托业协会最新发布的报告指出，随着我国财富存量规模不断积累，人口逐步老龄化以及社会关系日益复杂，财产管理的需求更多样化，越来越多的人关注财产的安全保障、传承和特定目的运用。信托公司应深入学习借鉴境外市场信托发展的经验，积极开展家族信托、家庭信托、遗嘱信托、教育信托、养老信托等服务信托产品的创新，并充分发挥信托的制度优势探索开展企业年金信托、个人养老金信托等业务，助力构建稳定、有效运转的养老保障“三大支柱”体系。

面对巨大的市场空间，当前信托公司也正不断优化和丰富业务内涵，更大程度赢得市场信任。以五矿矿信托家族办公室为例，据了解，其正在专业团队建设、跨界资源配置、品牌建设、机构内部体制机制配套等方面持续发力，着力打造家族传承、家族投行、家族治理、家族慈善、家族艺术、家族康养、家族全球七大板块，以形成核心竞争力，争做家族财富规划领跑者。

“五矿信托家族办公室自设立以来，就致力于站在行业的制高点，统筹多方资源，满足客户个性化需求，汇聚多样化渠道，引领行业前沿创新，力争成为行业家族财富规划的领跑者。”尹璐说。

(责编：罗知之、吕骞)