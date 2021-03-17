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重拳出击！各地民政部门两个月取缔、劝散非法社会组织23家

2021年03月17日09:24 | 来源：人民网
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人民网北京3月17日电 （王仁宏）近年来，地方民政部门以高压态势持续打击整治非法社会组织，通过取缔、劝散、公布涉嫌名单等多种手段并举，强力挤压了非法社会组织活动空间。据民政部社会组织管理局消息，2021年头两个月，地方民政部门已取缔、劝散非法社会组织23家。

据介绍，2月19日，北京市民政局对2020年9月以来收到的涉嫌非法社会组织举报线索集中收网，对“中国艺术发展研究会”“中国传统艺术交流协会”“建党伟业文艺奖组委会”“中国文艺名家研究会”“中华国学艺术传承奖评委会”和“共和国传世名家终身成就奖评委会”等19家未在民政部门登记，擅自以社会组织名义进行活动的非法社会组织予以集中取缔。湖南、江苏、四川等地民政部门，也相继开展了取缔、劝散非法社会组织行动。

同时，为进一步加大打击整治力度，强化社会监督作用，提高公众防范意识，各地民政部门公布了一系列涉嫌非法社会组织名单，鼓励社会各界积极提供非法活动证据线索。3月1日，广东省民政厅将“中国展览工厂联合会”、“中国中医研究院促进会”、“中国连锁餐饮产业联盟”、“中国营地教育联盟”、“中国游艇休闲运动联盟”等35家组织列入涉嫌非法社会组织名单，提醒社会公众在参与有关活动时，注意对组织合法性进行核实，谨防上当受骗。广西、江苏等地民政部门，也依法将打着“医养结合”、“乡村振兴”、“艺术交流”、“疫情防控”等经济社会热点名义的不明组织列入了涉嫌非法社会组织名单。

此外，为推进打击整治非法社会组织工作常态化开展，各地民政部门同步开展制度建设，相继完善了打击整治非法社会组织相关政策。3月9日，陕西省民政厅印发《关于进一步加强社会组织执法监管工作的通知》，就进一步做好非法社会组织曝光、开展非法社会组织调查取证和依法取缔等工作作出部署。浙江、山东等地民政部门，也就严厉打击非法社会组织并进一步做好曝光工作，作出了相应制度安排。

根据相关法规，社会组织必须在民政部门合法登记后才能开展活动，否则涉嫌触犯法律。下一步，民政部门将加大非法社会组织线索监测预警与排查发现，继续坚持有案必查、违法必究、露头必打，始终保持打击整治非法社会组织高压态势，不断清理非法社会组织生存活动空间。

(责编：王仁宏、高雷)

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