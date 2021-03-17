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海乐苗移动预防接种车“上门服务” 武汉首次启用移动接种模式

2021年03月17日09:32 | 来源：人民网
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16日，武汉文理学院的学生正在通过海乐苗移动预防接种车进行新冠疫苗接种。这是武汉市首次采用移动接种解决方案，将为该校5000名大学生提供更加智慧便捷的接种服务。

据了解，目前共有5辆海乐苗移动预防接种车驶入武汉，未来将在武汉疾控中心的统筹下服务于当地高校、企业等群体性疫苗接种工作。

武汉文理学院大学生正在使用移动接种车接种新冠疫苗。受访者供图

“很高兴海乐苗移动接种车来到我校进行新冠疫苗的注射！”武汉文理学院一名老师在接受采访时表示，面对大批量的学生，移动预防接种车能够高效、快捷、便利地为学生提供各种服务保障，解决了很大部分学生学业和时间上的瓶颈。

对于新冠疫苗接种，武汉市疾病预防控制中心传染病防制所所长杨小兵建议，市民只要身体符合条件，都尽量接种新冠疫苗，尤其是重点人群，更要应接尽接。

当前，武汉市正在紧锣密鼓进行普及接种新冠疫苗工作，为了保障武汉市1100多万常住人口生命安全，有必要采取多种形式的接种方式，这也意味着新冠疫苗接种是一项时间紧、任务重、过程繁琐的大工程。

移动预防接种车作为传统固定接种方式的补充，其可追溯、可移动等特性可以更好地满足当下新冠疫苗接种需求。在武汉文理学院新冠疫苗接种现场，来自武汉二八八医院的一名参与此次接种任务的护士长表示：“这辆移动接种车大大提高了我们的接种效率。”

据悉，武汉文理学院采用的移动预防接种车由中国疾控中心并联海尔生物共创，于2019年研发成功，运用物联网、5G、大数据等技术，可实现疫苗数字化预防接种管理，在接种过程中，不仅能全流程记录追溯，其接种数据还能与疾控系统实时交互，全方位保障接种信息的准确性和实时性，有效解决了偏远地区接种难题。

(责编：孙红丽、吕骞)

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