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大唐地产去年收入106亿元 净利润同比增长51.4%

 

2021年03月17日10:42 | 来源：人民网
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3月16日，大唐地产集团（股票简称：大唐集团控股 股票代码：2117.HK）公布截至2020年12月31日的全年度业绩。数据显示，大唐地产实现稳健的业绩增长，收益同比增长30.6%至人民币105.88亿元；净利润为人民币9.50亿元，同比增长51.4%。本公司拥有人应占溢利较去年同期上升至约人民币7.15亿元。每股基本盈利为人民币0.70元。同时，大唐地产净负债率降至58.7%。

2020年，大唐地产遵循2+1+X的地域布局，深耕聚焦现有区域，巩固在海西、北部湾两个城市群的现有布局；同时抓住上海新总部建设的机遇，快速扎根长三角区域，先后进入宁波、台州、温州、常州、南通、无锡等14个城市，以及进军成都，开启成渝经济区布局新征程。

大唐地产持续高效补充土地储备，年内通过公开招拍挂和合资合营等多种拿地方式，共取得优质地块44幅，总规划建筑面积为839万平方米。截止2020年12月31日，集团在六大经济区共拥有123个处于不同开发阶段的地产项目，土地储备总建筑面积为2044万平方米。

除房地产业务外，大唐地产亦发展商业物业投资及运营业务及酒店运营业务，实行业务多元化。商业物业投资及运营方面，截至2020年12月31日止年度，集团实现租金收入约人民币5,640万元，相比2019年增加38.9%。目前，集团已有十个商业物业项目，分别坐落于福建厦门及广西南宁。

展望2021年，大唐地产董事长吴迪表示，在具体业务上，集团将继续坚定实施平台化战略，加速资源聚集；坚持以客户的价值感知为着力点，持续推动产品力提升。此外，集团将积极推动上海新总部建设，打造一个更开放包容的平台，引入更多优质资源，以更好的品牌形象实现全国化布局。

(责编：孙红丽、吕骞)

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