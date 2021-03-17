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iQOO Neo5正式发布：搭载骁龙870处理器 2499元起售

2021年03月17日13:16 | 来源：人民网
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　　3月16日晚间，智能手机品牌iQOO正式推出旗下“新生代性能旗舰”——iQOO Neo5。新机搭载骁龙870处理器，配备独立显示芯片，支持66W闪充，搭载光学防抖影像系统。iQOO Neo5提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB共三个版本，售价分别为2499元、2699元、2999元，并将于3月22日0点通过线上线下正式发售。

　　iQOO Neo5传承Neo系列“生而为赢”的品牌态度，持续为广大用户带来强悍性能的产品。

　　性能实力出众得益于“性能超体”的综合表现，iQOO Neo5搭载旗舰级5G移动平台高通骁龙870，与上一代相比，CPU和GPU性能均提升10%， 兼具强悍性能表现及卓越功耗控制，无论玩游戏还是日常应用都更为流畅舒适；搭载增强版UFS 3.1，随机读取速度提升6.67%，随机写入速度提升21.28%，安装应用、读取文件更快速；更采用“内存融合”，把手机部分ROM扩展为RAM使用，大幅提升负载上限，增加后台应用响应效率。

　　同时，iQOO Neo5首次应用66W闪充技术，双电芯串联技术助力充电速度得以双倍提升，至快30分钟即可为4400mAh大电池充入100%电量，带来快速稳定的充电体验。

　　为了确保手机充分释放性能的同时机身温度温和舒适，iQOO Neo5配备近6000mm2覆盖面积的业内最大石墨板，相对iQOO Neo3，它的散热体积提升210%。借助强悍的全覆盖液冷散热系统，iQOO Neo5重点对CPU和主板为核心的发热单元进行全面散热，为用户带来更加凉爽、流畅的游戏体验。同时，iQOO Neo5通过Multi-Turbo 5.0提升系统运行效率，能够有效发挥性能实力并优化功耗表现。

　　iQOO Neo5在同价位产品中率先采用独立显示芯片，与骁龙870“双芯”合力，带来持久稳定的高帧游戏体验和细腻流畅、色彩准确的屏幕显示效果。同时，独立显示芯片、Multi-Turbo 5.0和全覆盖液冷散热系统共同形成完整的稳帧解决方案，为iQOO Neo5带来同价位段最佳的高帧率游戏体验。

　　iQOO Neo5采用6.62英寸三星AMOLED直屏，支持最高120Hz屏幕刷新率，符合国际HDR10+标准认证，并对每一台iQOO Neo5屏幕实现单独校准，带来细腻流畅且拥有高动态范围的视觉呈现，色彩显示更接近专业级显示器的水准。

　　iQOO携技术领先者Pixelworks在iQOO Neo5上密切合作，通过独立显示芯片适配主流手机游戏，为用户带来拥有出色显示性能的产品，共同建立手机视觉质量新标杆。在独立显示芯片的支撑下，iQOO Neo5借助“高帧马拉松”功能实现游戏动态稳帧，在高帧率游戏场景下有效降低功耗，确保高帧率模式下手机持久稳定运行；通过“游戏帧率倍增”功能实现低帧率游戏的高帧率显示效果，获得更流畅的游戏视觉效果。

　　iQOO Neo5还拥有300Hz触控报点率和1000Hz瞬时触控采样率组成的“超级触控加速”、环绕式立体双扬、线性马达及4D游戏振感3.0等多重功能，全方位优化操作细节，为用户带来符合专业电竞标准的游戏体验。

　　iQOO Neo5将强悍性能和时尚机身融于一体，机身厚度仅8.43mm，重量仅196g，后盖采用独特的矩阵式云阶摄像头设计，富有层次感和设计感。Neo5一共拥有三种机身配色，其中“夜影黑”和“云影蓝”配色的后盖采用AG磨砂玻璃工艺，大幅提升手感、改善指纹沾染；“像素橙”配色在设计上把近5万个方格元素融入背盖，糅合像素风格与游戏热血，为手机赋予更多活力。

　　iQOO Neo5搭载全新OriginOS for iQOO，独有的控制台功能整合快捷开关，一键快速操控手机；行为壁纸可根据媒体音量、步数、屏幕互动和亮度等行为方式产生变化，打造用户专属壁纸。

　　iQOO Neo5全面升级光学防抖影像系统，配备与索尼联合定制的IMX598旗舰级传感器，支持OIS光学防抖，减少因手抖动造成的影像模糊问题，在低亮度、运动和长曝光场景中，都能拍摄出画质更清晰的照片。

　　新增的像素位移技术能够在数码变焦时显著提升清晰度，帮助用户在变焦拍照时轻松获得超清大片；夜景算法升级带来超级夜景5.0、黑光夜视2.0等功能，支持全场景夜景拍摄，夜晚也能拍摄出清晰明亮的大片。

　　与iQOO Neo5同时发布的还有四款专属周边产品组成的“iQOO 超能装备”：自带立体环绕声效、影音游戏全能的iQOO无线运动耳机；iQOO首款专业电竞散热背夹，边降温边充电让手机时刻保持最佳状态；还有全新升级、玩游戏不挡手的iQOO闪充手游数据线2代，以及手感颜值俱佳的iQOO Neo5潮范保护壳，多款装备帮助玩家们获得更多体验加成。

(责编：赵超、吕骞)

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