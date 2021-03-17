原标题：华为赵志鹏：工业互联，网络先行 从智能IP打通产业数据通道开始

互联网发展到现在经历了四十多年的历程，在商业消费领域取得了巨大的成功。尤其在中国，各大互联网公司借助中国强大的网民基数，通过大数据及AI技术的应用，打造了多个万亿级的互联网平台。

当前互联网应用正在从消费领域向生产领域扩展，与工业、能源等实体经济领域深度融合。中国是制造大国，拥有着全球最丰富的制造场景，如果能如同消费互联网那样，把这些制造企业的数据利用大数据及AI技术进行融合和分析，通过工业平台再反哺给制造企业，实现提质、降本、增效及个性化定制，将大大提升我国制造业高质量发展的程度。

华为数据通信产品线副总裁赵志鹏认为，“工业互联网的发展，网络是基础，平台是核心，数据是关键。目前我国拥有工业互联网平台600多家，其中具有影响力的70余家，但大多数没有被充分利用，最主要的原因是网络跟不上，导致制造设备产生的数据送不上去，平台侧的智能下不来。”

网络体系强基

显然，要想加快工业互联网建设，要网络先行。在传统工厂内有IT（Information Technology）网络和OT(Operational Technology)网络，而OT网络又分为现场级网络和工厂级网络。三者有很明显的层级结果，要实现广泛互联，在工厂内需要有一个IT和OT完全融合的网络，所有的设备都能连到这个网络上，所有的设备之间都能实现直接的互通互联。这个网络可以是有线IP网络，也可以包括5G、Wi-Fi等无线技术的融合。

赵志鹏提出，当前阶段网络建设呈现出三大趋势，“首先是工业终端IP化：要实现设备的全连接，首先是工业终端的IP化。当前工业终端协议“七国八制”，各种工业总线，工业以太协议有上千种之多，不同的协议之间不能互通。只有让工业设备都说“普通话”，而不是各自的“方言”，才能实现互通。这个普通话就是IP，工业设备（装备）的IP化是工业互联网的第一步。

海量设备联网，首先需要有IP，这里的IP化更多指的是IPv6化，IPv4资源已经枯竭了，海量的设备终端接入的时候，必然要用到IPv6地址。工业设备的IP化要循序渐进，可以先将车间级网络IP化，再考虑将现场级网络里对时延要求不敏感的设备IP化。

其次是，工业内网的无线化：原来在工厂内，基于生产线部署的有线网络速率低下，很难满足如机器视觉、设备在线升级等大带宽应用的需求；同时，随着个性化定制驱动柔性制造的兴起，设备“剪辫子”成为趋势；移动AGV、AR/VR、手持移动终端巡检需要无线网络。因此，工厂里要实现生产领域全业务的网络需求，引入无线网络是最合适的。

5G与Wi-Fi 6都是当前两种最流行的无线技术。5G和Wi-Fi 6的低时延、可靠性都已经满足工业制作需求，同时两者各有所长，5G在室外的广覆盖更好，Wi-Fi 6的低成本和生态更好。

最后是，工业外网的智能化：工业外网通常指的是跨厂区的互联。集团型的大型企业，需要打通各专业、全流程的业务系统，实现高度集中、高效快捷的扁平化模式，多业务整合及协同。企业业务的集中化与云化，需要各厂区与总部间的互联有一套可靠的智能IP网络，实现多业务统一管理，提升管理效率、生产效率。”

赵志鹏还强调，“传统的MPLS网络，配置复杂，难以为关键业务提供确定性的时延保障。因此《新三年行动计划》里提出工业外网建设建议使用IPv6（SRv6），即IPv6+（IPv6增强）技术。IPv6+是面向云时代和工业互联网的智能IP网络，可以满足灵活组网、业务快速开通、智能选路、简化网络运维、差异化保障等承载需求。”

智能IP网络，释放工业互联网数据价值

随着企业IT与OT网络融合的深入，IP网络需要承载越来越多、越来越关键的业务。“尽力而为”的传统IP网络难以满足需求，智能IP 网络引入大数据、AI 技术和SRv6、网络切片等新一代协议，打造“自动化、确定性、安全、超宽、低时延、海量敏捷联接”的工业互联网络，将很好满足企业在跨产业、跨空间、跨“人-机-物-云”的互联与融合诉求。

华为已经与制造业龙头企业开展了一系列智能IP 网络的联合创新，在实践中取得了丰富的创新成果。

据赵志鹏介绍，“华为与上海快仓公司联合创新的基于华为 AirEngine Wi-Fi 6 的AGV无损漫游无线通信方案，通过对AGV小车和Wi-Fi 6 AP的漫游过程进行优化，从而让仓储网络的漫游成功率提高到近100%，丢包减少接近于0。此方案获得工业互联网产业联盟2020年‘工业互联网网络优秀解决方案’奖。

南方电网联合华为运用边缘计算物联网、5G、AI等技术创新研发了智能‘有序充电’解决方案，有序的引导、控制新能源汽车充电，保障电网安全。此方案中使用的华为AR502H边缘计算网关获得了信通院首批边缘计算标准件认证。

上汽宁德汽车制造工厂通过全厂区部署华为的AirEngine Wi-Fi 6做无缝覆盖，以数据驱动的信息流打造全连接智能工厂，实现生产全流程网络覆盖，实时数据采集和控制。为上汽新四化战略：‘电动化、智能网联化、共享化、国际化’及1分钟造一辆车提供有力网络支撑。”

华为南方工厂通过将IT网络下沉，将OT域压缩到最小（装备内部），装备之间用IP网络连接，打造“乐高式”产线，提升生产的自动化能力，柔性产线能力，构建无人化车间，成功实现20秒生产一部手机，40秒生产一台Wi-Fi6 AP。

马钢落实集团智慧制造战略，设立集中运营管控中心，需要打通各专业、全流程的业务系统。马钢采用华为智能IP网络解决方案打造领先的IPv6+骨干网络，实现一网多用、智能选路、时延可承诺；采用5G网络提供关键业务的接入。”

赵志鹏表示，“数据是未来的石油，数据资产在企业内部无缝流通，才能激活数据价值。因此，工业互联网的IP化是客观需求。OT网络的IP化改造，构建标准、开放的架构体系，不仅有助于数据和算力的高效流动，也有助于推进面向工业4.0的下一代开放工控生态的形成。工业内网的IT网络规模越大，网络的开放性、标准化程度越高，其生产效率也会越高。”

(责编：赵超、吕骞)