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共筑卫生公共空间 Dyson Airblade免接触式技术助力科学卫生干手

2021年03月17日13:23 | 来源：中国网
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原标题：共筑卫生公共空间 Dyson Airblade免接触式技术助力科学卫生干手

　　人的双手上可能存在多种微生物和细菌。 勤洗手，是预防细菌在手上繁殖的方法之一。疫情之下，人们对于洗手的关注度正在逐步提升。湿手比干手多传播细菌1000倍，因此树立正确的干手观念更加刻不容缓。

　　重视洗手和干手，打造手部清洁闭环

　　据2020年戴森全球洗手间态度调查，84%的受访者表示，自疫情以来，他们每天至少要用肥皂和水洗手5次及以上。在《中国公共洗手间干手器使用习惯白皮书》中，使用者每天洗手的次数由2020年1月的4.8次上升到3月的6.1次。这表明，人们的手部卫生意识正在发生变化。

共筑卫生公共空间，干手不容小觑，Dyson Airblade免接触式技术助力科学卫生干手

　　摘自《中国公共洗手间干手器使用习惯白皮书》

　　使用者不仅更频繁地洗手，更多的使用者还开始关注干手。2020年1月时，使用者干手的主要原因是因为不喜欢湿着手触碰其他物品;但在2020年3月后，超过一半的人表示，他们干手是出于干净的卫生的原因。

　　“湿手比干手多传播细菌1000倍。”戴森高级研究员Salome Giao介绍：“实践证明，有效的手部卫生措施可以减少细菌和病毒的传播。我们希望向公众传递正确洗手和干手的理念，不干手可能会造成卫生隐患。”

　　只有同时做好正确洗手和卫生干手这两件事，才能有效降低微生物传播，降低感染发生的风险，维护个人和整体的健康安全水平。

　　在公共空间，有意识地选择干手方式

　　公共洗手间人员流动大、使用频率高、且空气中存在着肉眼不可见的微生物。随着洗手与干手意识的提升，公共洗手间的卫生现状与干手措施方面

　　的问题也日益凸显，越来越多的人表示对使用公共洗手间有所担忧。针对中国商业楼宇干手调查中了解到，高达34%的调查对象表示擦手纸经常短缺，无法确保干手服务不中断。

共筑卫生公共空间，干手不容小觑，Dyson Airblade免接触式技术助力科学卫生干手

　　看不见的细菌可以停留在洗手间表面，并有可能由此被转移到手上

　　戴森环境护理品类副总裁Alex Knox表示：“COVID-19从根本上改变了我们的工作方式以及我们对卫生的态度，维持公共空间卫生从未变得如此重要。我们已经开发出一种快速、卫生且免接触的干手方式，且不易造成资源浪费和环境问题。Dyson Airblade干手器通过免接触式技术，采用HEPA高效过滤装置，有助捕获99.95%小至0.1微米的颗粒物，同时过滤装置可捕获细菌。使用HEPA高效过滤装置净化的空气干手，而不是脏空气。”

　　与此同时，为了进一步确保公共洗手间的干手卫生，通过国际第三方实验室，进行研究不同的干手方法对空气中气溶胶和细菌水平的影响。研究结果显示，洗手后使用Dyson Airblade干手器或擦手纸，对于周围空气几乎没有影响。

共筑卫生公共空间，干手不容小觑，Dyson Airblade免接触式技术助力科学卫生干手

　　使用Dyson Airblade 9kJ干手器

　　Dyson Airblade干手技术

　　戴森，选择以种免接触式的式，解决人们在干手领域遇到的种种挑战。自2006年面世以来，Dyson Airblade干手器已在全球各地的洗手间被数以万计的人们所使用。

　　Dyson Airblade系列干手器搭载了戴森第四代高速数码 达，将 量空 吸 后再以 速喷射而出，最快的 速可达每小时690公 ，最快能在10秒就将 从上刮除”，而不是蒸发。

　　依靠内置的精确传感器来启动 流，确保双吹的同时不会触碰到干 器。干 器的表 设计也 常简洁，让清洁和保养更简单有效。同时，Dyson Airblade 器的表 的涂层上有抗菌添加剂，因此可以防 细菌的滋 。

　　随着公共空间对手部卫生及可持续发展的重视，戴森干手器将在实现节能环保的同时守护大众在公共空内的健康。

(责编：赵超、吕骞)

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