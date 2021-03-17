陈蕊

原标题：赋能优秀AI人才培养选拔 百度2021春招求贤若渴

“将人工智能教育上升到国家战略层面予以统筹部署、推动落实”,“加速填补智能制造人才缺口”……不久前闭幕的2021年全国两会上,多位代表委员的建议和提案中都涉及到了AI教育与人才的相关内容。全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏的提案之一就建议,要进一步加强人工智能多层次教育体系建设,让更多人实现高质量就业。

人工智能教育体系建设离不开各方的通力合作,校企合作、产教融合是其中的重要一环。百度面向校园的AI人才培养深耕已久,不仅从专业课程共建、教学资源支持、师资培训、竞赛和奖学金等方面为高校师生提供全方位AI人才培养方案,同时积极招揽高校AI英才,与更多有志于AI的年轻人一起为中国人工智能发展贡献自己的力量。

校企联合 构建创新AI人才培养生态

百度面向社会、联合高校不断构建着“人工智能+X”的复合应用型人才培养体系,面向高校,百度飞桨作为我国首个自主研发、开源开放、功能完备的产业级平台,持续面向高校提供全套教学资源包、亿元算力支持,并与高校共建课程体系,百度飞桨的学习与实训社区AI Studio累计学习人次已达到290万;此外,百度还累计举办了13期全国高校深度学习师资培训班,培养了1800多位人工智能专业教师,支持200余所高校开设AI学分课;同时还联合中科院、北京航空航天大学等推出系列人工智能书籍教材。

除此之外,百度积极举办各类AI竞赛“以赛促学”,每年举办超过50场赛事,其中就有教育部倡导的大学生科技A类赛事。同时还提供百度奖学金等激励各大高校的AI青年研究人才。未来三年,百度飞桨还将投入总价值5亿元的资金和资源,支持全国500所高校,重点培训5000位高校AI教师,与高校联合培养50万AI未来人才。

资源+机会 百度为AI人才搭好成长舞台

AI不断在各领域落地,创造出新的价值与增长,AI人才的需求也随之增加。 2021年百度面向各大高校的春季实习生招聘正在进行中,为AI服务的工程类和算法类等技术岗位需求占比高达80%。基于自身深厚的技术底蕴与AI领域前沿的探索经验,百度为高校AI人才提供了更具挑战性的实践项目,助力其在AI领域中快速收获宝贵经验、拥有前瞻视野。

据悉,百度为帮助每位新同学完成从学校到职场的转变,安排了一对一导师辅导,从业务上生活上帮助新人快速熟悉融入百度,还有庞大的讲师团以及百余门技能培训课程帮助学生探索适合自身的职业成长道路。在人才招聘过程中,百度也发挥自身AI技术优势,自主研发智能招聘系统应用于招聘全流程,重视简历推荐的公平性,为求职学生推荐最匹配的岗位信息,帮助求职学生找到最适合自己的职业起点。

公平的招聘机制、完善的人才培养路径等因素,让百度吸引了众多优秀高校人才加入。2020年,百度拿下福布斯全球最佳雇主、智联招聘中国年度最佳雇主全国百强、中华英才网中国大学生最佳雇主100强、大学生就业贡献杰出雇主,以及猎聘非凡雇主、刺猬实习十大人气大学生PICK雇主品牌等荣誉,展现了在人力资本创新、组织形态构建、企业文化氛围营造以及激励制度等多方面对人才的吸引力。

目前,百度2021春季实习生招聘正在持续进行,据了解,今年春招人数较2020年上涨70%,将面向2021年9月至2022年8月的高校毕业生招聘技术、产品、设计三大类岗位,实习地点包含北京、深圳、上海。数据显示,百度2020年的实习转正率达到70%,提前录取批次中更有40%的offer来自实习转正的同学。

想要参与百度春招的高校学子,可在“百度校园”百家号直播页面查看百度人工智能体系(AIG)、移动生态事业群(MEG)和智能驾驶事业群(IDG)三大专场宣讲。与此同时,3月12日至3月19日期间,百度春招线下宣讲陆续走进电子科技大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学和东北大学,现场与同学们进行互动;3月22-25日,4场不同地域的高校交流群还将展开群语音直播答疑,结合同学们最关心的春招职位、笔面试流程、offer、求职建议以及百度文化福利等相关问题,邀请嘉宾代表进行线上答疑,帮助大家找到更适合自己的职场道路。

(责编：赵超、吕骞)