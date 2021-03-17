3月8日党组会上，中国石化党组在落实“第一议题”制度认真学习最新重要讲话精神后，党组成员、副总经理喻宝才，党组成员、副总经理刘宏斌分别领学了《论中国共产党历史》第5篇《中国革命历史是最好的营养剂》和 第6篇《讲好中国共产党的故事》，畅谈了学习体会。这是集团公司创新党史学习教育形式，在每周党组会增加的“学党史、悟思想”学习分享环节。

中国石化党组把开展好党史学习教育作为一项重大政治任务，党组书记、董事长张玉卓要求，领导干部必须先学一步、学深一层，以强烈的思想自觉、政治自觉和行动自觉把党的历史学习好、传承好、发扬好。党组带头学习、以上率下。2月22日，党组第一时间传达学习了党史学习教育动员大会上的重要讲话精神；2月24日，党组理论学习中心组再次专题学习重要讲话精神；3月8日，又借助党组会“学党史、悟思想”学习分享环节，集中学习党史并谈学习体会。在此前党组中心组学习会上，党组书记、董事长张玉卓，总经理、党组副书记马永生，党组副书记赵东，党组成员、纪检监察组组长蒋亮平分别领学了《论中国共产党历史》第1-4篇，并分享学习体会。

“七一”前，“学党史、悟思想”学习分享环节的重点学习内容是党中央指定的《论中国共产党历史》等著作，并分专题学习中国共产党百年历史。“七一”后，中国石化党组将以在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神为指导，继续深化学习，高质量高标准筹划落实党史学习教育各项实践任务。

自3月1日召开党史学习教育动员大会以来，中国石化迅速行动，以“站排头、争第一”的精气神，推动党史学习教育抓实落地。成立了集团公司党史学习教育领导小组和工作机构，党组成员全部挂帅，统筹指导党史学习教育开展；制定下发了《中国石化开展党史学习教育实施方案》，细化具体措施，落实工作责任。接下来，中国石化将开办党史学习教育读书班，成立党史学习教育宣讲团在全系统开展宣讲。

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