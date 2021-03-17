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上海银行承销全国首单绿色“碳中和”资产支持票据

2021年03月17日14:09 | 来源：人民网
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3月12日植树节之际，上海银行成功落地全市场首单“碳中和”绿色资产支持商业票据（ABCP）。

该笔业务针对客户国网国际融资租赁有限公司需求，结合了市场中最新的“绿色碳中和”概念以及ABCP的交易结构，发行规模达到17.5亿元，期限180天。上海银行商投行联动、一体化经营的发展模式有力支撑了该项目的顺利落地。经过总分行联动、多部门协同，仅用一周时间就完成了全市场首单绿色ABCP的认证和注册用途变更。

当前，上海银行正聚焦绿色信贷、绿色证券化产品、绿色债券、绿色供应链金融、绿色跨境贸易等诸多领域，着力构建“绿色金融+”产品体系，为各行业、各生命周期和成长阶段的企业提供一站式综合金融服务，为绿色产业注入新发展动力，在促进经济社会与资源环境协调发展中，实现自身可持续发展和更具社会责任的发展，为实现“碳中和”战略目标迈出坚实一步。

未来，上海银行将持续增强责任意识和服务意识，加大绿色金融产品创新，并着力构建绿色金融专业人才队伍，持续提高金融服务绿色发展的质效。

(责编：孙红丽、吕骞)

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