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“得物App包装”被批量侵权，上海警方斩断潮品制假产销链

2021年03月17日14:38 | 来源：中国网科技
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原标题：“得物App包装”被批量侵权，上海警方斩断潮品制假产销链

　　如今，经过“品质认证”的商品会更多地受到消费者的青睐和选择。在得物App平台，消费者购买的商品会先通过多道鉴别查验工序，验证品质后，才能配上“得物包装”，继续发货给买家。而这种消费现象却让一些不法分子钻了新空子。被消费者视为品质认证的“得物包装”也开始被大批量仿冒。一双仿冒运动鞋，配上假冒的“得物App包装”后，就被不法分子当成“品质商品”，并以正价售卖。这种造假新套路严重侵犯了消费者的利益。

　　近日，上海市公安局网安总队会同虹口公安分局，成功破获一起非法制造、销售非法制造的注册商标标识案件，抓获犯罪嫌疑人16名，查扣仿冒的得物App“包装四件套”共计130余万件。这是警方破获的上海首例平台包装标识被侵权案，有力切断了制假售假的中间链条，阻止了大量假冒伪劣商品流入消费市场，从关键处打击了制假售假的产业链。通过大量假冒“得物App包装套件”的查获，更多消费者认清了假货销售的新伎俩，也帮助得物App持续为用户提供更多元的品质商品和更多便捷、安心的服务。

　　得物App包装套件成“品质认证”，不法分子仿冒“得物包装”意图售假

　　近年来，以90后为代表的年轻消费者越来越注重购买高质量的商品。得物App除了为用户提供来自全球的多样化潮流品质商品，还增加了鉴别真假与查验瑕疵的服务，从源头为用户把好商品质量关，而成为年轻人潮流消费的主入口。

　　在消费者的眼中，一双鞋，一个包，一件配饰，如果配上“得物App包装套件”，就是“品质认证”的象征。而这就让一些不法分子找到了新的可乘之机。他们通过制售假冒的“得物App包装套件”，希图给假冒伪劣商品批上假的“品质认证外衣”，让大量假货以高价出售，从而获取高额利润。

　　以运动鞋为例，官方的“得物App包装套件”会搭配得物App平台上售卖的运动鞋发给消费者。在“得物App包装套件”上，会有一个验证的二维码，消费者可以直接使用得物App扫描二维码，查看官方出具的运动鞋认证信息，相当于这双鞋的“身份证”，所有得物App上出售的运动鞋，“一鞋一码”。

　　而本次案件中的犯罪嫌疑人林某制售的假冒“得物App包装四件套”，粗看之下与正品“四件套”并无太大区别，假冒的认证鞋扣和鉴别证书上也印有一套二维码，不过两者之间最明显的不同是，假冒的认证鞋扣和鉴别证书上的二维码，消费者需要通过微信等其他App扫描，随后便会链接到林某注册的虚假鉴定页面。上海警方经过调查发现，确实存在多达17个与该平台域名相似的网页。

　　犯罪嫌疑人除了制作仿冒“得物App包装套件”，还大肆销售这些仿冒套件。据警方介绍，这样一套假冒“四件套”的成本不到3元，犯罪嫌疑人在线上却以20元一套的价格进行销售。一些制售假冒运动鞋的商家批量购买假冒“四件套”后，就通过这种方式将自己售卖的假冒运动鞋包装成正品，从而以高价出售，侵害消费者的利益。

　　这次上海警方联合得物App出击，查获假冒的“得物App包装套件”，共计130余万件。

　　制假频出新，支招防“假货”：在提供品质保障的平台购买和验证

　　制假套路频频出新。假货制造的产业链上，除了制造假冒伪劣商品本身，如今还出现了对代表“品质认证”的“得物包装”的大量仿冒，以此让假货鱼目混珠，蒙混消费者。

　　业内人士分析，制假业已经从商品的仿冒升级到了“品质标准”的仿冒，原因在于主力消费人群消费观的变化。这部分消费者多是年轻人，有品质的商品、有品质的生活才是他们的刚需，因此，提供多元化、有品质商品的平台会成为他们购物的主通道。以得物App为例，一方面，消费者在得物App可以第一时间买到心仪的品质商品，商品品类覆盖潮鞋、潮服、手表、配饰、潮玩、美妆等多个品类；另一方面，在电商模式基础上，得物App首创了“先鉴别，后发货”的网购流程，发货时交付的“得物包装套件”，实际上是对商品品质验证的服务标准，让用户可以更安心地收获购买的潮流商品。

　　因此，得物App输出的不仅是商品，更是已被广大消费者认同并且内化的品质、服务标准，“这也是得物包装被大批量仿冒的根本原因。”该分析人士表示。

　　制假套路频频出新，究竟如何防止踩雷“假货”？得物相关负责人提醒消费者：在线购物时，为了防止买到假冒伪劣商品，建议直接通过提供品质保障的平台购买；而验证商品时，也最好通过得物App等官方验证渠道直接扫码验证。

(责编：崔元苑、吕骞)

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