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打造“公园城市”锦江模式 抒写水生态文明建设新答卷

2021年03月17日14:48 | 来源：新华网
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新华网北京3月17日电 成都，因水而生，因水而兴，因水而美，“母亲河”锦江环绕着中心城区蜿蜒流淌，自古便留下了多篇动人的传说。

如今，从空中俯瞰，依傍锦江而建的锦江绿道仿佛一条碧绿的走廊，将锦江与城区、人与自然、静与动巧妙地融合在了一起。

成都水生态文明建设的优异成绩单，凝聚了该市近年来的江河区域环境治理的探索，通过锦江绿道建设及水生态治理，“公园城市”已从设想悄然走进了成都市民的生活。

“破”与“立”

在手机地图上搜索“锦江绿道”，一条名为“锦江大道”的城市场景就会跃然于观者眼前。因锦江而冠名的成都市锦江区自唐宋以来便因“百业云集”而誉名川西。一部城市的发展史，也是一部城市治理的进步史。

随着城市化进程的加快，锦江因水而困。人口增长、工业发展，锦江不堪重负。河岸硬化严重，走道过于狭窄，沿线公共空间严重缺失，锦江绿道沿线几乎无人问津。4年前，成都积极探索中心城区综合治理的“锦江路径”，选定府河大安东路桥至江亭段作为“夜游锦江”项目示范段实施范围，委托中交生态环保投资有限公司（简称“中交生态”）和当地企业联合实施，在整体机制上“破题”，启动锦江绿道建设，开启了锦江水与两畔河岸的生态再生。

据了解，该示范段河道全长4.4千米，绿道全长8.8千米，通过绿道贯通、公园景观提升、水生态治理及配套工程等产业植入，推动生态价值转化，实现“治水、植绿、筑景、成势、聚人”的绿色开发价值理念。中交生态党委书记、董事长彭增亮表示：“以践行新发展理念建设成都公园城市示范区，将锦江水生态治理和锦江公园建设一体推进，通过政府主导和中交品牌合力，统筹生态、经济和社会三要素，将这条母亲河建设成为生态河、幸福河、创新河。”

对标先进，才能后发先至。

“ ‘绿道’没标准，我们就认真学习借鉴伦敦泰晤士河、巴黎塞纳河、上海黄浦江、苏州河滨水空间建设的先进案例，团队摸着石头过河，挺难的。”说起初期的摸索，锦江公司项目负责人李大龙记忆犹新。让穿越城市的河流不仅成为景观，更要成为业态丰富、要素涌流、烟火十足的生活空间，新型业务考验着这支队伍。

团队反复修改设计及施工图，从晨会讨论多功能复合叠加难点，到扎根现场重点打造水上游船、东门码头等引领性项目，再到反思总结重要完成节点，大家围绕河流形态、功能布局、交通组织、特色风貌和城市更新五个方面实践着治理路径的“创新”。

随着锦江公园示范段的推进，曾经熟悉的城区正在悄然发生变化。目前，锦江区已经基本构建起“禅茶一味、东门码头、酒肆文化、游船锦江、文创夜市”五大业态组团。文化景观与消费节点在锦江公园的项目画卷中已现雏形。蓝绿交织的生态本底渐渐被还原，焕发成一个碧水长流、生机盎然的宜居滨水长廊。

“空间里还增加了锻炼设施。像川剧脸谱、火锅等元素，都非常别致。”这是成都市民于女士眼中最直观的变化，城区的改变使市民纷纷为锦江模式点赞。“‘变得更美、更具参与性’是整段绿道重塑的核心。市民们就像走在自己家里的花园一样。这是城市献给居民的诗意栖居地。”李大龙表示。

“精”与“进”

中心城区是一座城市高质量发展的增长极和动力源。

锦江公园，范围为北绕城南侧500米到江滩公园的锦江段，涉及锦江区、武侯区等7个区，锦江公园核心区域为两江环抱区及望江公园段。如何逐步推进中心城区锦江公园建设，更“精”地打造高品质生活城区，加速“进”化，建设践行新发展理念的公园城市示范区？四川省委常委、成都市委书记范锐平在锦江公园建设开展调研工作时，抛出了这样一个问题。

从面积、规模不难看出，锦江水生态治理和锦江公园建设远不止治一条河、建一个公园那么简单。成都将其融入城市空间结构重构的牵引工程，通过生态价值的创造性转化，推动城市在经济、文化多业态下有机更新，协同发展。

去年以来，中心城区示范段周边的11条街巷的整治提升，串联起太古里、水井坊、合江亭联网成片，打造了公园城市体验区、夜间消费新场景、“夜游锦江”新名片。

来到锦江区东门码头，沿着锦江绿道实地一路沐露梳风至东门码头文创集市，登船泛舟“夜游锦江”的网红打卡点，会发现整个项目以“场景构建”为引领，景观层次与色彩兼具的应季花卉、川西民居的景墙、参与度极强的公共阅读空间，在突显精致简约中，释放了健康的生活美学价值等元素。

据了解，在锦江公园城市建设中，不仅有绿道环城，更有绿楔融城。以中环路绿道为轴线，串联起大观堰公园、晨辉路公园、锦江体育公园、琉璃路公园和劼人公园五大公园的锦江绿楔建设，加速了“进”化升级，构建起全域覆盖的五级绿化体系，打造了“三横三纵”的绿色生态骨架，彰显了锦江生态本底。

“人”与“城”

谋城就是惠民。

从东门码头出发，乘一艘乌篷船顺江而下，沿途欣赏“锦江故事卷轴”；在合江亭下船，在大川巷感受历史文化与现代艺术的融合碰撞……漫步锦江，“高颜值”“幸福味”“宜居感”成为越来越多市民的共同体验。

“人是城市发展的最高价值，市民的内心感受理应成为城市发展的度量衡。”锦江区委社治委相关负责人表示，作为全市的先发区域，如今的锦江，不单纯以发展速度和宏大叙事论英雄，更以宜居品质和人文尺度论成败。

通过开通水上行船，采用两岸景观提升、河堤光影展示等手法，提升景观、融入科技、复原记忆，打造猛追湾“光影走廊”、339“熊猫塔”“门泊东吴万里船”“花重锦官光影秀”“合江装置秀”等引领性项目，绘制出“老成都、蜀都味、国际范”的生活美学地图，不仅给市民带来了新鲜酷炫的夜游新体验，同时激活了成都“水上经济”。

以绿道为脉，夜游锦江串联了重要的特色旅游街区，依托慢行空间，三位一体地构建了“夜市、夜食、夜展、夜秀、夜节、夜宿”六大夜游场景，实现了城市发展由“产城人”向“人城产”的价值跃升。

据悉，锦江游船项目深受市民游客喜爱。自2019年4月试运营以来，截至2020年7月底，共计接待6200余人。2019年春节期间，“夜游锦江光影秀”“主题文创市集”“24伎乐表演”等系列活动引来近百家媒体及摄影爱好者报道和参与。

成都城南锦江边的江滩公园，打造的“全川最大的沙滩+无边界泳池”“西部最大的碗池滑板运动场”等多种新潮业态，点燃了城市潮流生活与新型消费的活力。2020年5月6日，抖音APP发布《2020年五一抖音数据报告》：成都江滩公园与北京三里屯、杭州西湖一并成为全国获赞最多的景点，进入全国打卡人数最多景点前三名。2021年春节期间，“夜游锦江”品牌项目荣登微博热搜榜第3名，引来多家媒体关注报道。

公园城市是“人、城、境、业”高度和谐统一的现代化城市业态。作为公园城市载体的锦江绿道正逐渐引人聚流，撬动消费活力，使成都涌现出诸多高品质生活场景——美好生态有了本底，美好生活有了服务，人民的生活得到了满足。

3年多来，锦江绿道项目平稳推进，锦江公园项目的高质量建设，以大尺度生态廊道区隔城市组群，以高标准生态绿道串联城市公园，推动公共空间与城市环境相融合、休闲体验与审美感知相统一，成效有目共睹。当前，成都市锦江区和中交生态有关部门正在总结经验，努力为城市可持续发展提供生态智慧和更好的中交方案。

(责编：崔元苑、吕骞)

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