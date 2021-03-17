人民网北京3月17日电（记者夏晓伦、实习生黄多）由中国网络社会组织联合会、人民网共同开展的“履行社会责任 彰显企业担当——互联网平台企业在行动”主题活动于3月15日上线。中国政法大学传播法研究中心副主任、教授朱巍在接受记者采访时表示，打造高质量的“畅通消费”，监管部门应完善监管机制，依法规范平台行为，尊重消费者意愿，打通消费者维权渠道。

当前，各互联网平台通过深度链接跳转、直播间引流等手段进行直播带货，据朱巍介绍，“由于直播带货类型非常多，导致出现问题的时候在法律层面难以认定。”

那么，在“直播带货”火热的今天，该如何规范带货行为？又该如何维护消费者权利？

“应从法律层面，将直播带货的直播间按类、按级进行明确定义并分别管理。”朱巍说，“人气越高，人越多，买东西的费用越高，那直播间的实时监控程度就应该越严格，而且对于平台、主播而言，除了要明确法律责任，更应负起道德责任和社会责任。”

朱巍还提到，在消费者投诉维权的过程中，存在平台、商家与物流“踢皮球”的现象，“应建立‘一站式办理’，消费者只需认准平台，由平台自行安排工作人员处理事务。否则，消费者消耗了大量的时间与耐心，但被投诉者早就已经把钱拿走了，甚至账号早已经被注销了。”

朱巍最后指出，对于严重侵害消费者合法权益的主播，目前存在着违法成本较低的现象，监管部门应对其加大惩罚力度，杜绝保护性处罚，“建议相关部门建立信用监管机制、信用联合惩戒机制，不仅要对主播、公司进行处罚，其公司的一系列主要负责人都应承担法律责任。”

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