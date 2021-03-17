人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

朱巍：依法规范平台行为 打造高质量“畅通消费”

2021年03月17日14:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月17日电（记者夏晓伦、实习生黄多）由中国网络社会组织联合会、人民网共同开展的“履行社会责任 彰显企业担当——互联网平台企业在行动”主题活动于3月15日上线。中国政法大学传播法研究中心副主任、教授朱巍在接受记者采访时表示，打造高质量的“畅通消费”，监管部门应完善监管机制，依法规范平台行为，尊重消费者意愿，打通消费者维权渠道。

当前，各互联网平台通过深度链接跳转、直播间引流等手段进行直播带货，据朱巍介绍，“由于直播带货类型非常多，导致出现问题的时候在法律层面难以认定。”

那么，在“直播带货”火热的今天，该如何规范带货行为？又该如何维护消费者权利？

“应从法律层面，将直播带货的直播间按类、按级进行明确定义并分别管理。”朱巍说，“人气越高，人越多，买东西的费用越高，那直播间的实时监控程度就应该越严格，而且对于平台、主播而言，除了要明确法律责任，更应负起道德责任和社会责任。”

朱巍还提到，在消费者投诉维权的过程中，存在平台、商家与物流“踢皮球”的现象，“应建立‘一站式办理’，消费者只需认准平台，由平台自行安排工作人员处理事务。否则，消费者消耗了大量的时间与耐心，但被投诉者早就已经把钱拿走了，甚至账号早已经被注销了。”

朱巍最后指出，对于严重侵害消费者合法权益的主播，目前存在着违法成本较低的现象，监管部门应对其加大惩罚力度，杜绝保护性处罚，“建议相关部门建立信用监管机制、信用联合惩戒机制，不仅要对主播、公司进行处罚，其公司的一系列主要负责人都应承担法律责任。”

(责编：崔元苑、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国内成品油价格按机制上调 95号汽油今年累计涨超0.8元
　　人民网北京3月17日电 （记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高235元和230元。 本轮是2021年第五次调价，具体为上调五次、下调零次、搁浅零次，汽油总计上调了1030元/吨，柴油总计上调了995元/吨。…
坚持先规划后建设 两部门发文部署加强历史文化遗产保护管理
　　人民网北京3月17日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强历史文化遗产保护工作，把文物保护管理纳入国土空间规划编制和实施的指示要求，自然资源部、国家文物局近日联合发布《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，要坚持先规划后建设的原则，实施城市更新和乡村振兴行动，防止大拆大建破坏文物等各类历史文化遗存本体及其环境，严禁违反规划或擅自调整规划在历史文化名城名镇名村相关区域建设高层建筑、大型雕塑等高大构筑物。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部